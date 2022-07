Critique de “Paws of Fury: The Legend of Hank”: Une queue de deux samouraïs

Michael Cera joue le rôle d’un chien anthropomorphe, qui est en formation pour devenir un samouraï, et Samuel L. Jackson joue son mentor félin échoué dans le dernier film d’animation familial de Paramount, “Paws of Fury: The Legend of Hank”. Le film ressemble à un tarif familial CGI standard, jusqu’à ce que vous appreniez que le film, initialement intitulé “Blazing Samurai”, est une adaptation PG de la satire de 1974 de Mel Brooks sur les films occidentaux et les relations raciales, “Blazing Saddles”.