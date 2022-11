Critique de “Paradise City”: John Travolta et Bruce Willis réunis

Un film d’action mettant en vedette John Travolta et Bruce Willis qui partage un titre avec une chanson de Guns N ‘Roses de 1987 ressemble à l’un de ces faux films dont on plaisante sur “Seinfeld” ou “30 Rock”. Et pourtant, “Paradise City” est une sorte de réalité, bien qu’une réalité inconfortable. Ce film a été terminé avant qu’il ne soit annoncé que Willis s’éloignerait de la scène après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, qui affecte le centre du langage du cerveau, et avant de bouleverser les rapports de Willis. luttes sur le plateau et du hébergements il l’exigeait parfois.

Dans son temps relativement court à l’écran, Willis, jouant un chasseur de primes endurci se frayant un chemin à travers Maui, semble relativement alerte et conscient. Mais sa seule scène avec Travolta, qui joue un gros chat essayant d’obtenir des droits miniers sur les terres autochtones hawaïennes, a clairement été réalisée grâce au montage, et de nombreux autres échanges de Willis ne le font pas partager un cadre avec ses co-stars. Plus d’une fois, on dirait que son dialogue a été doublé par un acteur au son similaire. C’est loin de “Pulp Fiction” de 1994, dans lequel Travolta et Willis avaient des interactions à l’écran minimales, mais cruciales et mémorables.