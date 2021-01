Eddie Palmer de Timberlake était une star du football au lycée, dont le mauvais jugement lui a valu une peine de 12 ans de prison. De retour dans sa ville natale de Louisiane, il s’installe chez sa grand-mère (June Squibb) et se bat pour trouver du travail, décrochant finalement un emploi de concierge à l’école locale.

La ville est « toujours une histoire d’église et de football », se souvient-il, ce qui rend la vie encore plus difficile pour le garçon susmentionné, Sam (merveilleusement joué par Ryder Allen), victime d’intimidation constante en raison de son identité de genre non conforme. De plus, sa mère toxicomane (Juno Temple) l’abandonne, laissant Palmer taciturne comme son improbable surveillant, avec un peu d’aide du professeur attentionné de l’enfant (« Raising Dion » Alisha Wainwright).

Les images du Timberlake marié tenant la main de Wainwright ont provoqué un peu de fureur des tabloïds en 2019, ce qui est soit une aubaine promotionnelle pour un film aussi modeste, une distraction indésirable ou un peu des deux.

Mettant de côté ces préoccupations parascolaires, « Palmer » tire une force tranquille de ses performances et de l’arc narratif du personnage principal, qui passe de claquer, « Vous savez que vous êtes un garçon, non? » à Sam quand il joue avec des poupées pour devenir déterminé à le protéger, même si cela signifie faire des sacrifices et potentiellement mettre en danger sa liberté nouvellement acquise.