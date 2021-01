Critique de « One Night in Miami »: les débuts en tant que réalisateur de Regina King sont puissants

Adapté par Kemp Powers de sa pièce (il a tout à fait un an, après avoir co-réalisé « Soul » de Pixar), l’histoire s’articule autour de Malcolm X (Kingsley Ben-Adir, qui a récemment joué Barack Obama dans « The Comey Rule » de Showtime) essayant de recruter des convertis de haut niveau à l’islam, en utilisant Ali (Eli Goree), puis toujours Cassius Clay, comme point d’entrée.

Le boxeur vient de remporter le titre des poids lourds quand lui et ses amis se retrouvent dans une chambre d’hôtel en Floride. Pour compléter le quatuor, le demi-offensif star de la NFL Jim Brown (Aldis Hodge) et le crooner Sam Cooke (« Hamilton » Leslie Odom Jr.), qui sont sceptiques quant au terrain de Malcolm X, ne serait-ce qu’à cause de ce que cela signifierait, plaisantent-ils, à propos abandonner les côtelettes de porc et boire.

Ce qui s’ensuit est une conversation opportune sur la lutte pour les droits civiques, les demandes contradictoires de la célébrité et les avantages et les dangers associés à l’utilisation de sa plateforme pour s’exprimer. Cette discussion s’est déroulée au fil des décennies chaque fois qu’un chanteur, un acteur ou un athlète ose s’aventurer dans le monde de l’activisme.

«Frappez avec l’arme que vous avez: votre voix», exhorte Malcolm à Cooke, qui est bien conscient de la nature inconstante de la célébrité, en particulier lors du passage pour divertir le public blanc.