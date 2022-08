Critique de “Nous sommes des choses vivantes”: la vérité est là-bas

Mais tel est le type de proposition absurde à laquelle sont confrontés de nombreux immigrés sans papiers comme Solomon, comme le postule cool et atmosphérique “We Are Living Things” d’Antonio Tibaldi de manière originale sinon toujours entièrement formée : la vie de réfugié est souvent un choix entre des probabilités concurrentes, un état d’ambiguïté permanente.

Voulez-vous croire? Solomon (Jorge Antonio Guerrero) le fait – il croit déjà que sa propre mère a été enlevée par des extraterrestres – ce qui est probablement plus facile que d’accepter ce qui pourrait être son destin plus vrai et plus grizzly.

Solomon, qui est mexicain, fait des petits boulots et vit sur un terrain de recyclage à Brooklyn, où la nuit il poursuit ses passions pour les roches magnétiques et écouter les étoiles. Lorsqu’il rencontre une belle femme chinoise, Chuyao (Xingchen Lyu), il sent qu’il a trouvé un autre croyant. Il n’a pas tort; en effet, elle dit qu’elle a elle-même été enlevée par des extraterrestres.

Il sent aussi le danger. Chuyao est également sans papiers – c’est-à-dire vulnérable – des journées de travail dans un salon de manucure. La nuit, un charmant arnaqueur (Zao Wang) la prostitue d’une manière qui peut provoquer une recherche angoissée sur Google. (Je vais vous épargner quelques maladresses : ça s’appelle un lit sous vide en latex.) Salomon, souvent un harceleur plus convaincant que le héros, a une camionnette effrayante et une installation inexpliquée avec du chloroforme et des cutters. Sa tentative de sauvetage non sollicitée envoie le couple improbable fuir vers l’ouest.

Tibaldi et son co-scénariste, Àlex Lora, font beaucoup avec peu, et on finira probablement avec plus de questions que de résolutions – ce qui convient à un film sur diverses formes de vie extraterrestre. Si vous vous demandez également si les personnages centraux et leur relation se sentent suffisamment ancrés, peut-être que la réponse se trouve quelque part.

Nous sommes des êtres vivants

Non classé. En anglais, espagnol et mandarin, avec sous-titres. Durée : 1h36. Dans les théâtres.