Critique de “Nous nous sommes rencontrés en réalité virtuelle”: Home Sweet Home

Cannily conçu comme un documentaire d’observation, le film accompagne quelques habitués et suit également quelques relations. Les activités incluent bavarder dans un bar, apprendre la danse du ventre ou la langue des signes dans une classe, participer à un safari de dinosaures et vibrer à la musique dans un club. Malgré le cadre virtuel, les lieux se penchent sur les efforts corporels, ainsi que sur les occasions spéciales qui favorisent la communauté, comme un anniversaire ou un mariage.

“We Met in Virtual Reality” de Joe Hunting est le rare documentaire tourné entièrement dans un monde en ligne. Il étudie le type d’espace – en particulier, une plate-forme appelée VRChat – où les gens traînent «en personne» en tant qu’avatars de leur choix. C’est un lieu d’acceptation et d’aisance sociale, et même s’il n’a pas l’air aussi hallucinant que les royaumes fantastiques décrits dans la science-fiction, il n’en est clairement pas moins libérateur.

Les avatars ont tendance à avoir des physiques de personnages d’anime, façonnés avec amour (et parfois avec bodace). Le paysage animé peut être légèrement trippant dans son pépin lo-fi et amusant: à un moment donné, le point de vue panoramique révèle qu’une voix que nous entendons provient d’un sosie de Kermit la grenouille.

L’ambiance qui prévaut est douce et affectueusement idiote. Mais encore et encore, nous entendons à quel point la réalité virtuelle peut changer la vie, créant un sanctuaire pour la récupération (de la dépression, de l’alcoolisme, du chagrin) et l’acceptation (pour les visiteurs non binaires, par exemple, et pour les personnes de toutes capacités).

Le documentaire de Hunting rattrape l’endroit où de nombreuses personnes trouvent leurs rêves réalisés et comprend que parfois le rêve est simplement d’être soi-même.

Nous nous sommes rencontrés en réalité virtuelle

Non classé. Durée : 1h31. Regarder sur HBO Max.