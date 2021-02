Critique de ‘Nomadland’: Frances McDormand joue dans le film de Chloe Zhao sur une vie sans racines sur la route

Basé sur le livre « Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century », le film met en vedette McDormand dans le rôle de Fern, dont les moyens de subsistance se tarissent dans sa petite ville du Nevada, l’incitant à emballer ses affaires dans une camionnette délabrée et à prendre la route.

En cours de route, elle rencontre un certain nombre d’autres nomades des temps modernes – dont beaucoup sont joués par des personnes vivant cette vie – qui forgent des liens passants, s’engagent dans une discussion philosophique et partagent des conseils pour survivre à ce chemin difficile.

Comme pour son rôle oscarisé dans « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri », McDormand communique beaucoup de tristesse et de douleur avec de simples expressions. En effet, Fern est une femme de peu de mots, trouvant une présence récurrente en cours de route chez Dave (David Strathairn, l’un des rares visages reconnaissables au-delà du sien).

Il y a une qualité zen dans la sagesse recueillie que Fern reçoit et les personnalités colorées et excentriques qu’elle rencontre, chacune ayant une histoire à raconter.