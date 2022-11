Critique de “Nocebo” : une maison troublée et une mère malade

La garde d’enfants est un travail perfide dans les films d’horreur. Les baby-sitters sont invariablement harcelées, comme dans “Halloween” et dans “The Omen, s’occuper de Damien conduit sa nounou à se pendre”. Ce trope est joué dans “Nocebo”, une nouvelle horreur de prestige sur un couple stressé et aisé, Christine (Eva Green) et Felix (Mark Strong). Ils prennent de l’aide pour leur jeune fille (Billie Gadsdon), qui, au premier signe que quelque chose ne va pas du tout, fréquente une école où l’uniforme comprend un béret.

La nouvelle nounou (Chai Fonacier), qui est philippine, entre dans une maison troublée et commence immédiatement à gérer les problèmes et les préoccupations de la famille, de la préparation du dîner au traitement de la mystérieuse maladie qui afflige Christine en utilisant la guérison populaire apprise dans son pays natal. Après un appel téléphonique annonçant de mauvaises nouvelles, Christine, une créatrice de mode pour enfants, commence à se sentir extrêmement mal (les symptômes incluent la transpiration et la vue de chiens effrayants). Son mari est sceptique.