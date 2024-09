Critique de « Nobody Wants This » : vous aurez envie de vous accrocher à l’amour

Dans les années 1920, une comédie intitulée « Abie’s Irish Rose », qui raconte l’histoire d’un jeune juif marié à une jeune catholique et les ravages que cela provoque au sein de leurs familles, a été jouée pendant plus de cinq ans à Broadway malgré des critiques très négatives (« Les gens rient de cette pièce tous les soirs, ce qui explique pourquoi la démocratie ne peut jamais réussir », écrivait Robert Benchley, alors critique de théâtre au magazine Life).

En 1972, CBS a relancé ce concept sous le titre « Bridget Loves Bernie », à propos d’un garçon juif marié à une fille catholique, etc., etc., dont le thème des mariages mixtes a suscité une certaine controversebien que les stars David Birney et Meredith Baxter se soient mariés plus tard dans la vraie vie.

Et maintenant, après une période de réflexion appropriée, voici « Nobody Wants This », qui arrive jeudi sur Netflix – un titre courageux – avec Kristen Bell dans le rôle de la gentille fille non juive (elle n’est pas religieuse) et Adam Brody dans le rôle du gentil garçon juif (un rabbin, pourtant). Comme dans les versions précédentes, c’est à vous de les encourager, et vous n’aurez pas de mal à le faire, tant ils sont sympathiques et attirants, et la série crie si fort « comédie romantique ! » Bell, bien sûr, est le chouchou de l’Amérique avec un peu de caractère, et Brody a une manière simple de faire qui fait que chacune de ses paroles semble arrivée au moment même malgré le fait qu’il joue dans une sorte d’engin.

Pour commencer : Noah rompt brusquement avec sa fiancée, Rebecca (Emily Arlook), après l’avoir trouvée portant la bague de fiançailles qu’il gardait dans un tiroir fermé à clé et qu’il ne lui avait pas encore offerte. Joanne est dans le cycle des mauvais rendez-vous que les héroïnes de comédies romantiques doivent endurer avant de pouvoir nouer une bonne relation. Lors d’une fête organisée par un ami commun, ils flirtent et plaisantent et, après avoir fait le ménage, ils se retrouvent et, repoussant la peur, restent généralement ensemble.

Les contraires s’attirent : après quelques allers-retours, Joanne (Kristen Bell) et Noah (Adam Brody) entament une relation. (Pierre Hopper / Netflix)

C’est une histoire pleine d’entrain et agréable, avec des personnages sympathiques (ou qui finiront par l’être), dont certains poseront des problèmes au couple en cours de route. Mais les obstacles qui se dressent sur leur chemin sont pour la plupart faciles à écarter, et une fois la relation établie, il n’y a pas de réelle crainte (jusqu’à la fin, où il faut faire face à de sérieuses questions) que les choses ne fonctionnent pas. Noah et Joanne sont des personnes altruistes dont la véracité constitutionnelle prive la série de l’un des principaux moteurs de la comédie de situation – le mensonge – pour le meilleur. En effet, la tension est plus forte en se demandant si l’écriture suivra des chemins prévisibles qu’en se demandant ce qu’il adviendra des amants. C’est un peu le cas, mais pas autant qu’on pourrait s’y attendre, ce qui est plutôt rafraîchissant.

Comme dans la plupart des comédies romantiques depuis la nuit des temps, ils sont accompagnés d’amis et de parents excentriques. Noah a un frère, Sasha (Timothy Simons, de « Veep »), un joyeux luron sans ambition, une femme, Esther (Jackie Tohn) et une fille, Miriam (Shiloh Bearman), dont la bat mitzvah jouera un rôle clé ; Joanne a une sœur divorcée, Morgan (Justine Lupe, de « Succession »), « ma meilleure amie et ma pire ennemie », avec laquelle elle se dispute affectueusement. Se liant discrètement d’amitié en étant les « frères et sœurs perdants », Sasha et Morgan parviennent à être drôles sans avoir à porter le fardeau de l’histoire centrale. Je les regarderais volontiers tous les deux dans leur propre série.

1 2 1. Timothy Simons, à gauche, joue le frère de Noah, Sasha. (Adam Rose / Netflix) 2. Justine Lupe, à droite, joue le rôle de Morgan, la sœur de Joanne. (Hopper Stone / Netflix)

Joanne et Morgan partagent un podcast populaire enregistré à la maison, également appelé « Nobody Wants This », dans lequel elles parlent de sexe, mais pas, comme Joanne aime insister, uniquement de sexe – « Je veux juste qu’elles se sentent autonomes », dit-elle à propos de leurs auditeurs. « C’est le féminisme de la quatrième vague, un manuel scolaire. » Elles sont sur le point de conclure un accord avec Spotify et de devenir aussi riches que la famille de Noah – même si, comme tout le monde ici, elles s’en sortent apparemment déjà plutôt bien. (La créatrice de la série Erin Foster partage un podcast avec sa sœur Sara, « Le premier podcast au monde. »)

Il y a bien sûr des parents dont les tempéraments doivent varier considérablement pour obtenir un maximum de contraste et d’humour. Les siens sont fantasques et séparés, un père gay (Michael Hitchcock) et une mère (Stephanie Faracy) qui s’est lancée à fond dans des pratiques et des expériences spirituelles. Les siens, qui vivent dans une immense McMansion à Sherman Oaks, sont des immigrants mariés depuis longtemps – un père (Paul Ben-Victor) compréhensif et une mère (Tovah Feldshuh) qui ne l’est pas. C’est elle qui crie « shiksa ! » en voyant Joanne avec Noah au temple. (« Techniquement, c’est une insulte juive qui signifie que tu es impure et détestable, mais de nos jours, cela signifie simplement que tu es une non-juive blonde et sexy », explique Noah. « C’est en fait une description parfaite de moi », répond Joanne.)

Toute la résistance, au-delà de la façon dont Morgan fait passer sa sœur pour une personne difficile (« Tu es une mauvaise personne, par rapport à un homme de Dieu… Je te verrais bien avec un chef de secte. »), vient du monde plus insulaire de Noah – cela semble un peu lourd parfois, mais en tant que Juive laïque mariée à un catholique non pratiquant, je ne fréquente pas ces cercles. Donc je ne sais pas.

(Laissez-moi dire, cependant, qu’on ne peut pas juger une shiksa par sa couverture. Sarah Michelle Gellar, Lauren Bacall, Tina Louise, Zsa Zsa Gabor, Lisa Kudrow, Peggy Lipton — toutes juives. De plus, Joanne ne sait pas ce que signifie « shalom » ? Et vous aimeriez peut-être le savoir, car Je l’ai cherchéque les rabbins, selon la confession, se marient en dehors de la foi.)

La culture cinématographique a toujours été très présente dans le judaïsme, des Marx Brothers à Mel Brooks, de Sid Caesar à « Seinfeld » en passant par « Broad City », « Brooklyn Bridge » et « La fabuleuse Mme Maisel ». Le premier film parlant, « Le Chanteur de jazz », mettait en vedette Al Jolson dans le rôle du fils d’un chantre qui voulait devenir pop. Pourtant, historiquement, cette notion a été plus souvent sous-entendue que précise. (Je suis toujours ravie lorsqu’un peu de yiddish s’invite dans les dialogues.) Le fait que la religion, ou son absence, entre dans l’histoire de manière assez substantielle fait de « Nobody Wants This » un membre d’un club relativement restreint, le distinguant de la plupart des comédies romantiques – même si, bien sûr, l’angle du couple venant de mondes différents est un pilier de la forme, une pierre angulaire de la culture, qui en elle-même ne connaît ni race, ni croyance, ni religion. Nous sommes accros à ce genre de choses. « Abie’s Irish Rose » a joué 2 327 représentations.