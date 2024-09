Critique de Nobody Wants This – La comédie romantique joyeuse de Kristen Bell et Adam Brody est aussi drôle que Quand Harry rencontre Sally | Télévision

TIl y a eu trois rencontres vraiment mignonnes dans ma vie de téléspectateur. La première a eu lieu quand Harry a rencontré Sally (quoi qu’ils en aient pensé à l’époque, les gars !). La deuxième a été la scène où Colin, dans Accounts, a blessé son chien en se faisant remarquer (il fallait vraiment y être) il y a deux ans. La troisième a eu lieu entre Joanne (Kristen Bell) et Noah (Adam Brody) dans la nouvelle comédie de Netflix Nobody Wants This.

Laissez-moi vous dire que tout le monde veut ça. C’est la chose la plus drôle, la plus douce, la plus scabreuse, la plus romantique et la plus vraie que nous ayons vue depuis… eh bien, depuis Colin de Accounts. Bell joue une trentenaire insouciante qui anime un podcast de plus en plus réussi avec sa sœur Morgan (Justine Lupe) sur le sexe et les relations (dernier épisode – Dildo’s and Dildon’ts). Elle est aussi agnostique et presque athée que la trentenaire non juive de la ville. Brody joue un rabbin qui vient de rompre avec sa petite amie de longue date qui, avec leurs deux familles, s’attend à ce qu’il la demande en mariage sous peu. Noah est un rabbin progressiste mais qui – « même si je joue l’ambiance bad boy de la Torah » – est clair sur le fait qu’il est « à fond dans cette affaire ». Lui et Joanne se rencontrent à une fête et l’attirance est instantanée, mutuelle et de plus en plus difficile à résister. C’est aussi la chose la plus rare – totalement convaincante pour le public.

Brody et Bell ont déjà travaillé ensemble et sont amis dans la vraie vie, ce qui aide sûrement, mais leur alchimie à l’écran – dans les scènes romantiques, bien sûr, mais plus important et encore plus puissant dans les conversations taquines et plaisantes entre les deux – est quelque chose de spécial et un plaisir à regarder. « Peux-tu faire l’amour ? » lui demande-t-elle alors qu’il l’accompagne à sa voiture. « Oui. Ce sont des prêtres. Nous sommes juste des gens normaux. Et nous essayons de repeupler un peuple, tu sais ? » Un peu plus tard, elle lui dit de : « Dites quelque chose de rabbinique. » Il se penche vers elle… « Un violon sur le toit. » « Ne sois pas drôle », répond-elle. « Ça n’aide pas. » À ce stade, je suis déjà prêt à sacrifier mon animal de compagnie préféré pour m’assurer que ces deux-là finissent ensemble. Bell et Brody sont des acteurs comiques et dramatiques accomplis à part entière, mais ensemble, ils sont encore plus que la somme de leurs parties.

« Je m’excuse pour ma sœur »… Kristen Bell dans le rôle de Joanne et Justine Lupe dans le rôle de Morgan dans Nobody Wants This. Photographie : Avec l’aimable autorisation de Netflix

Et ils sont entourés d’un casting de soutien fantastique. La première parmi ses pairs est Lupe – si discrètement merveilleuse dans le rôle de Willa dans Succession – dans le rôle de la sœur légèrement plus blasée de Joanna et co-présentatrice. Le fait qu’elles soient toutes les deux confrontées à un monde de rencontres terrible et à leurs parents (« Papa est gay et maman est toujours amoureuse de lui ») ne diminue en rien leur capacité à dire la vérité et à se chamailler. « Joanne a été lesbienne pendant un an », raconte Morgan aux investisseurs potentiels du podcast, déclenchant une nouvelle querelle. « C’est là qu’elle s’est vraiment épanouie. » Vous écouteriez avidement leur podcast.

Noah a un frère, Sasha (Timothy Simons, un ours au timing comique des plus agiles) qui a toute la chaleur de Noah, moins son côté intellectualiste, et qui est heureux en ménage avec sa femme juive Esther (Jackie Tohn) et leurs enfants, et tout aussi heureux de les terroriser. Leur profonde harmonie conjugale est rendue de manière aussi convaincante que toutes les autres parties de la série. C’est toujours rafraîchissant de voir une comédie qui ne ressent pas le besoin de dénigrer l’état de fait établi simplement parce que ses protagonistes en sont encore au stade initial, plus évidemment excitant.

L’amour et l’attention que porte la créatrice Erin Foster à ses personnages, le fait que la série soit née de sa propre expérience de tomber amoureuse d’un homme juif (pas un rabbin, mais elle s’est convertie pour lui), et un scénario empreint de grandeur lui permettent de se permettre des blagues qui, autrement, pourraient sembler trop proches du vent. Un faux pas désormais presque traditionnel – le message privé diffusé par inadvertance sur les haut-parleurs Bluetooth de la voiture, cette fois de Morgan à Joanne, expliquant que Noah n’a pas l’air juif, tandis que Sasha est « brutal » – déclenche une explosion de répliques de la part des frères ravis. « Il y a des juifs très attirants ! Avez-vous déjà vu une jeune Mandy Patinkin ? » « Mon frère n’a-t-il pas l’air de pouvoir contrôler les médias ? » demande Sasha. « Je m’excuse pour ma sœur », dit Joanne, assise sur le siège passager à côté de Morgan. « Avec qui j’ai depuis coupé les ponts. »

Derrière tout cela, les enjeux émotionnels semblent réels. Les cultures différentes du couple, le manque de foi par rapport à la religion comme force directrice, la désapprobation des familles, l’ostracisme potentiel, l’impact possible sur la carrière de Noah, la restriction de la liberté de Joanne si elle devenait la femme d’un rabbin – ce sont de vrais problèmes, des obstacles au bonheur sans réponses évidentes. Mais je serai à leurs côtés jusqu’à ce que, je l’espère, ce ne soit pas une fin amère. Tout comme mes animaux de compagnie.

