Critique de « No Ordinary Man »: La vie et la mort de Billy Tipton

Le documentaire « No Ordinary Man » examine la vie et la mort de Billy Tipton, un musicien de jazz qui s’est fait connaître dans les années 1930 et dont la carrière a duré plus de 40 ans. Billy a été décrit par ses amis comme un gentleman accompli, et il chérissait sa famille, avec trois enfants qu’il a adoptés avec sa partenaire, Kitty. Billy a vécu sa vie tranquillement, mais sa mort en 1989 est devenue un spectacle national après qu’il est devenu clair lors des préparatifs des funérailles qu’il était transgenre. Des membres de sa famille ont fait des apparitions dans des talk-shows, notamment « The Oprah Winfrey Show », où ils ont attesté qu’ils ne savaient pas que Billy était transgenre.

Les réalisateurs Aisling Chin-Yee et Chase Joynt utilisent diverses stratégies pour présenter un réexamen de la vie et de la mémoire de Billy. Dans des interviews, des historiens transgenres partagent leur connaissance de sa carrière et placent le chaos qui a suivi sa mort dans le contexte plus large de la représentation transgenre dans les médias. Les cinéastes ont également scénarisé des scènes imaginées de la vie de Billy, employant des acteurs transgenres pour jouer le rôle de Billy. Les acteurs sont invités à réfléchir sur leur impression de Billy, et comment son expérience se rapporte à la leur. Plus émouvant, le fils de Billy, Billy Tipton Jr., parle de ses souvenirs de son père.

Il s’agit d’un hommage respectueux qui est un peu trop sûr sur le plan moral et cinématographique dans son exécution. On a l’impression que toute révélation ou hypothèse faite sur Billy parmi ses orateurs pourrait secouer la personne privée – et absente – au centre du film. Le résultat est un film doux-amer, une collection d’impressions pour un homme qui n’a peut-être jamais été pleinement connu.

Pas d’homme ordinaire

Non classé. Durée : 1 heure 23 minutes. Dans les théâtres.