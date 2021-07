« Le berceau bascule au-dessus d’un abîme, et le bon sens nous dit que notre existence n’est qu’une brève fissure de lumière entre deux éternités de ténèbres », a écrit Vladimir Nabokov. Nous imaginons et décrivons l’une de ces éternités ostensibles – l’au-delà – depuis des millénaires. « Nine Days », le premier long métrage ambitieux et souvent impressionnant du scénariste-réalisateur Edson Oda, surprend en posant un monde pré-vie et un processus de vérification déterminant quelles âmes reçoivent un mandat sur terre. Dans une petite maison au milieu d’un désert, un homme trapu et calme nommé Will (Winston Duke) regarde une banque de téléviseurs à tube, enregistrant leurs flux sur des cassettes VHS. Ces POV montrent la vie des personnes qu’il a « dépassées ». Au moment où il rencontre, un par un, un nouveau groupe d’individus à évaluer, l’un des siens dans le monde met fin à ses jours, ce qui ébranle Will au plus profond. Il devient obsédé par le pourquoi. Cela affectera-t-il sa capacité à examiner ses nouvelles accusations avec équité ?

« Nine Days » est plus une question de questions que de réponses. Ce n’est en aucun cas un film ouvertement politique. Les écrans de Will ne semblent représenter aucun être humain qui ne se trouve au moins dans le voisinage de la classe moyenne. Lorsque Will présente à ses candidats son processus, il leur parle de « l’incroyable opportunité de la vie » et que s’ils réussissent, ils « naîtront dans un environnement fructueux ». Mais plus tard, Will laisse échapper quelques pensées à son ami et voisin Kyo (Benedict Wong) suggérant que Will se croit en quelque sorte un escroc.

Les candidats sont, sans doute, des personnages courants avec une valeur ajoutée sensible. Alexander (Tony Hale) veut juste boire des bières et sortir. Lorsqu’il apprend que Will a lui-même vécu sur terre – le royaume du film englobe des âmes à la fois « passées » et celles qui ne sont jamais nées – il ne comprend pas pourquoi Will est réticent. Nous savons qu’Emma (Zazie Beetz) va être un esprit libre particulier par l’insouciance dont elle fait preuve lorsqu’elle se présente en retard à son premier rendez-vous. Oda est un cinéaste très assuré et parfois inspiré, et il manie à merveille ses acteurs. Duke et Beetz en particulier offrent des performances pour les âges. Et les enquêtes du film, sur l’éthique, la moralité, la conscience et la capacité de s’accrocher à cette brève fissure de lumière que nous partageons en ce moment, sont pertinentes. Mais les vanités narratives de « Nine Days », bien qu’exquisement construites, sont complexes au point d’être laborieuses. Parfois, le film sombre presque sous leur poids. Neuf jours

Classé R pour la langue et les thèmes. Durée 2 heures 4 minutes. Dans les théâtres.