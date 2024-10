Critique de Nicola L – plaisir féministe pour les curieux à fourrure | Art

UNSelon Wikipédia, le slanket – une couverture portable avec des manches – a été inventé en 1998 par un Américain appelé Gary Clegg. Félicitations, Gary, mais s’agissant de cette contribution indispensable au confort humain, Nicola L pouvait légitimement se targuer d’y être arrivée la première. L’artiste française, née Nicola Leuthe, avait une ligne confortable d’œuvres d’art portables, connue sous le nom de pénétrables. La plupart sont de grandes toiles colorées, accrochées au mur avec des sections profilées dans lesquelles vous pouvez insérer votre visage, vos bras et vos jambes. D’autres sont plutôt plus confortables. Le tapis gris doux et moelleux pour cinq personnes (1975) occupe actuellement une superficie importante au Camden Art Centre de Londres, essentiellement un slanket de taille familiale.

Les œuvres les plus attrayantes de l’exposition, intitulées I Am the Last Woman Object, oscillent entre les mondes de l’art et du design. Ce sont des objets d’ameublement fonctionnels et jazzy faits comme des parties du corps – des étagères autoportantes en forme de têtes de profil, des lampes comme des yeux de dessin animé, un pied géant sur lequel on peut se prélasser, des piles de coussins en forme de membres masculins démembrés. Une jolie petite planche à repasser – Woman Ironing Table #1 (2005) – comporte un fer en forme de pénis.

Objet Je suis la dernière femme de Nicola L. Photographie : © Collection et archives Nicola L

Il y a là une saveur délicatement féministe. Les commodes en forme de corps de femmes sont intitulées La Femme Commode – que l’on peut lire à la fois comme « la femme commode » et « la femme accommodante ». Des poignées fonctionnelles sont positionnées à la fois au niveau des mamelons et du pubis. La Petite Femme de Télé (1969) est une figure féminine douce, presque grandeur nature, avec un écran dans l’abdomen qui nous instruit : « Je suis la dernière femme objet. Tu peux prendre mes lèvres, Toucher mes seins, Caresser mon ventre, Mon sexe. Mais je le répète, c’est la dernière fois.

Elle a peut-être fabriqué des meubles en « découpant » des hommes, mais Nicola L n’était pas Valerie Solanas – l’ambiance ici est de bonne humeur, voire même louche. Sur une photo publicitaire d’une première exposition, elle se tient nue, embrassant par derrière l’un de ses sièges en forme de pied recouverts de vinyle. Un film d’elle pénétableaux activé par un groupe d’hommes a été tourné sur une plage de sable et comprend des images d’eux se tournant joyeusement pour montrer leurs fesses nues.

Nicola L a commencé à la faire pénétrables à la fin des années 1960. Je suis sûr que les insinuations sexuelles impliquées dans l’art et que l’on peut physiquement pénétrer étaient entièrement délibérées. Elle a participé activement à la contre-culture libre, passant une partie des années 1960 et 1970 à Ibiza et une partie importante de sa vie ultérieure au tristement célèbre hôtel Chelsea de New York. Pénétrablecependant, a une autre signification, liée à la compréhension : la pénétration conceptuelle, la capacité de penser à l’intérieur de quelque chose. Certains des pénétrables portent des slogans de ralliement relatifs à l’égalité, à l’unité et à la protection de l’environnement. « Même peau pour tout le monde » proclame une banderole habillée de niches pour 11 têtes. « Nous voulons respirer », dit un autre.

Encourageant la réciprocité et la participation, son installation Fur Room est un environnement pelucheux violet, pénétrable de tous les côtés, y compris le sol et le plafond. La version présentée ici est une reproduction récente, et les curieux à fourrure sont invités à participer au plaisir pelucheux, en choisissant d’insérer leurs membres dans le revêtement de la pièce depuis l’extérieur, ou de se tenir à l’intérieur et d’interagir avec les parties violettes du corps qui s’agitent. contre eux de tous côtés. Cela revient en grande partie avec les enfants, qui passaient un bon moment à être zippés dans les compartiments du sol lors de ma visite. Peut-être moins avec la génération Z, dont les représentants impeccablement habillés regardaient avec horreur alors qu’ils faisaient circuler le désinfectant pour les mains.

Manteau rouge, même peau pour tout le monde dans les rues de New York en 1992. Photographie : © Collection et archives Nicola L

Comme dans le travail de Yoko Ono, vu récemment à la Tate Modern, Nicola L embrasse un optimisme slogan, mariant avec bonheur les sensibilités pop et avant-gardistes et rejetant nonchalamment les frontières du genre. Son manteau rouge pour 11 personnes (non exposé) a fait ses débuts publics sur scène au festival de l’île de Wight en 1970 lors d’une performance de Gilberto Gil et Caetano Veloso. Des séquences vidéo la montrent « activant » une cape bleue similaire pour un spectacle de rue à Cuba et avec un groupe d’étudiants chinois sur la Grande Muraille. Regarder les élèves rire alors qu’on leur demande de sauter en l’air donne à cette invitation à l’unité un aspect amusant.

Il est intéressant de voir cela exposé à Londres en même temps que l’artiste brésilienne Lygia Clark à Whitechapel, dont les costumes cousus ensemble aux couleurs vives ont été réalisés à Paris à la même période. Les deux artistes ont répondu à leur manière à l’énergie révolutionnaire de l’époque. Clark, 12 ans plus âgé, a abordé l’idée de l’art relationnel sous un angle thérapeutique, comme une sorte de guérison ou une voie pour explorer soi-même et ses limites. Tout aussi ludique, le travail relativement détendu et intuitif de L est une invitation à la fois au plaisir adulte et à la protestation joyeuse. C’est l’art de la rue, de la plage et de la fête de la musique.