Lorsque Zhenia (Alec Utgoff), un beau masseur au sourire énigmatique, arrive dans une riche communauté fermée en Pologne, il se fait rapidement une réputation parmi les habitants déprimés pour ses capacités de guérison extraordinaires – peut-être même magiques. Cela ne fait pas de mal que la majorité de ses clientes soient des femmes angoissées, et que le contact chaleureux et attentif de Zhenia les purge de leur misère routinière, ne serait-ce que pour un petit moment.

D’Edward Scissorhands à Peter Sellers dans « Being There », l’étranger curieux figure comme un baume spirituel à leur malaise bourgeois. À bien des égards, « Never Gonna Snow Again », que la cinéaste polonaise Małgorzata Szumowska a co-réalisé avec le directeur de la photographie Michał Englert, emboîte le pas.

Zhenia, une travailleuse migrante ukrainienne née exactement sept ans avant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, n’est pas une idiote d’un autre monde – bien que la condescendance à laquelle il fait face suggère que ses employeurs pensent le contraire.