Critique de “Nelly & Nadine”: Un amour improbable, un record improbable

Pendant la plus grande partie de la vie de Sylvie Bianchi, les archives du séjour de sa grand-mère en tant que prisonnière dans le camp de concentration de Ravensbrück semblaient trop douloureuses à examiner. Sylvie a gardé les lettres, journaux intimes, photographies et films de sa grand-mère dans le grenier de la ferme française de sa famille pendant des décennies. Le documentaire “Nelly & Nadine” capture l’histoire alors que Sylvie ouvre enfin des boîtes poussiéreuses, déterrant une histoire surprenante d’amour et de résilience.

Sylvie apprend que sa grand-mère, Nelly Mousset-Vos, était une chanteuse d’opéra devenue espionne de la Résistance française. Elle a été emprisonnée à Ravensbrück en 1944, et là, Nelly a rencontré Nadine Hwang, qui avait travaillé dans des cercles littéraires à Paris et a probablement participé à des efforts de résistance. Le couple est tombé amoureux. Elles ont été séparées, mais après la guerre, Nelly et Nadine ont déménagé ensemble au Venezuela. Ils ont vécu en couple jusqu’à la mort de Nadine en 1972, et Nadine a documenté leur vie ensemble dans des films familiaux qui sont montrés dans le film. Dans des entretiens informels et pensifs avec le réalisateur Magnus Gertten, Sylvie pense qu’elle se souvient de Nadine, mais Nadine n’a jamais été désignée que comme l’amie et la colocataire de sa grand-mère.

C’est une histoire d’amour étonnante, d’autant plus remarquable par la quantité de documentation qui s’affiche à l’écran. Gertten identifie Nadine pour la première fois dans des images d’actualités de réfugiés arrivant en Suède après la libération des camps. Cette séquence à elle seule, qui capture des centaines de visages joyeux – et Nadine en tant que figure sombre et solitaire dans la foule – serait remarquable. Mais il est tout aussi miraculeux que les archives de Nelly et Nadine aient été conservées par la famille de Nelly – une gentillesse archivistique qui, historiquement parlant, n’est pas souvent accordée aux femmes qui aiment d’autres femmes. Le film est émouvant pour l’intimité qu’il dépeint, une archive aussi improbable que l’histoire d’amour elle-même.

Nelly et Nadine

Non classé. En français, suédois et espagnol, avec sous-titres. Durée : 1h32. Dans les théâtres.