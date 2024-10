En tant qu’humains dans un monde en évolution, nous avons soif de continuité et de fiabilité. Avant d’entrer dans une pièce, nous aimons être assez sûrs de ce que nous trouverons : des murs, du sol, des meubles, pas des charbons ardents ou des nuages ​​de gaz toxiques. D’où la popularité de la franchise. Cela ne mène peut-être pas à un grand art révolutionnaire, mais à la fin d’une longue journée, lorsque vous enlevez vos chaussures et vous enfoncez dans le canapé, vous n’êtes peut-être pas d’humeur à voir « Les Demoiselles d’Avignon » ou une peluche. chèvre avec un pneu autour de son milieu.

« NCIS », pour Naval Criminal Investigative Service, est une série théoriquement inépuisable sur une équipe élevée de policiers militaires enquêtant sur des affaires impliquant du personnel militaire ; vous pourriez penser que c’est un tiroir trop superficiel pour remplir plusieurs séries sur de nombreuses années, mais vous auriez tort, surtout compte tenu de la finesse avec laquelle les scénaristes sont prêts à étendre cette connexion.

La série propose un repas complet de possibilités théâtrales grand public. C’est une procédure policière, une comédie familiale métaphorique, une comédie sur le lieu de travail, un feuilleton, un mélodrame, une action-aventure à petit budget. Vous obtenez de beaux héros, une poignée de conneries, un ou deux médecins légistes excentriques, un peu de romance – les acides aminés de beaucoup de ces procédures, bien sûr, mais « NCIS » est particulièrement habile à combiner divertissement décontracté et maigre. -tension vers l’avant. L’association militaire ajoute un élément patriotique, que j’imagine que certains téléspectateurs apprécient, bien que la prémisse même de la série implique que l’armée n’est pas parfaitement propre. Ce ne sont pas des émissions que je regarde habituellement, mais il est facile de comprendre pourquoi les gens le font.

La franchise comprend des itérations se déroulant à Los Angeles, à la Nouvelle-Orléans, à Hawaï et à Sydney, chacune appliquant une couleur et une saveur locales à une formule éprouvée ; certains sont venus et repartis, d’autres n’existent pas depuis assez longtemps, mais aucun n’est susceptible d’afficher la résistance ou la pénétration mondiale de l’original, sur le point de se lancer lundi dans sa 22e saison.

Après cette première sur CBS, qui héberge toutes les séries « NCIS », vient le dernier ajout à la famille, « NCIS : Origins ». Au lieu de nous installer dans une nouvelle ville, cependant, nous sommes renvoyés dans le temps, en 1991, lorsque le « nouvel agent spécial » Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell), joué par Mark Harmon dans l’original et qui raconte ici, vient de rejoint l’équipe qu’il dirigera un jour. (Une équipe qui n’a pas encore ajouté le C à son sigle, qui fait bizarre sur les coupe-vent mais est plus prompt à aboyer contre les suspects.)

Nous sommes à Oceanside – une nouvelle ville, après tout – sur le terrain de Camp Pendleton. Le fait qu’il s’agisse du décor le moins visiblement sexy de la collection « NCIS » – sans vouloir vous offenser, Oceanside, pour ne pas dire l’océan lui-même – se retrouve dans le quartier général terne de l’équipe, Quonset-hut, un contraste saisissant avec les repaires lumineux, modernes et high-tech. des spectacles contemporains. Ici, nous sommes dans un monde de cabines téléphoniques, de téléavertisseurs et d’ordinateurs encombrants dont personne ne sait comment travailler, de baladeurs et de cassettes vidéo, qui à la fois simplifient et complexifient l’action. C’est, à sa manière, une sorte de soulagement, des vacances du présent.

Kyle Schmid dans le rôle de Mike Franks et Tyla Abercrumbie dans le rôle de Mary Jo Hayes dans une scène de « NCIS : Origins ». (Sonja Flemming/CBS)

Harmon, qui a quitté la série après la 19e saison pour être remplacé par Gary Cole, a établi le modèle du chef d’équipe du « NCIS » – le parent de substitution sévère mais solidaire, usé par le temps, éprouvé, toujours prêt à renverser l’autorité cachée quand nécessaire. Le jeune Gibbs, un tireur d’élite des Marines qui vient d’être rappelé d’Irak après le meurtre de sa femme et de son enfant, n’est pas (encore) cette personne, même si nous avons quelques indices qu’il pourrait l’être : ses « règles » numérotées, ses « intuitions ». En ce moment, il est profondément traumatisé, se bat dans les bars et échoue à son « évaluation psychologique ». Certains craignent qu’il soit instable, pas tout à fait fou de Mel-Gibson dans « Lethal Weapon », mais potentiellement un danger pour lui-même et pour les autres.

Que le personnage principal soit un membre de l’équipe plutôt que son chef, comme dans d’autres séries « NCIS », peut paraître un peu gênant, étant donné qu’il est nécessaire pour Gibbs, aussi frais qu’il soit, de se démarquer du groupe. groupe – qu’il voit ce que les autres manquent et qu’il peut gérer une situation de manière originale. Lorsqu’il dit à propos d’un suspect : « Ce n’est pas notre homme », ce ne sera pas ce type. Cela déséquilibre l’ensemble.

Le chef d’équipe est Mike Franks (Kyle Schmid), le prédécesseur et mentor du cow-boy de Gibbs ; avec sa moustache en fer à cheval, ses lunettes noires et ses cigarettes, il ressemble à un flic des années 90 habillé en flic des années 70. (Older Franks, joué par Muse Watson, est apparu dans certains épisodes dramatiques de « NCIS ».) L’agent sexy Lala Dominguez (Mariel Molino) est compétitive et se méfie de Gibbs. (« Vous faites partie de mon équipe », dit Gibbs après l’avoir rencontrée. « Non, vous faites partie de la mienne », répond-elle, assez raisonnablement.) L’agent Vera Strickland (Diany Rodriguez), qui est brièvement apparue dans la série originale, est jusqu’à présent sous-utilisé. (Seuls quatre épisodes étaient disponibles pour examen.)

Sentiments sombres et conflits internes caractérisent ces premiers épisodes, pleins de voix élevées, de mâchoires serrées et de regards d’acier. L’ambiance nécessaire est fournie par l’agent Randy Randolf (Caleb Martin Foote), sympathique, bavard et le seul à porter un costume pour travailler ; « secrétaire en chef responsable » Mary Jo Hayes (Tyla Abercrumbie) ; et Granville « Granny » Dawson (Daniel Bellomy), promu après quelques épisodes dans l’équipe K-9 et sous la garde d’un chien nommé agent spécial Gary Callahan. (« C’est juste un chien, mais c’est tout le chien dont vous avez besoin. ») Bobby Moynihan (soulagement comique majeur), Lori Petty et Julian Black Antelope fournissent un soutien médico-légal.

Quant à Stowell, il a la mâchoire carrée et les larges épaules et, même si son casting a évidemment marqué la fin de nombreuses discussions, il ne me semble pas être quelqu’un qui deviendra Mark Harmon en grandissant. (Le fils d’Harmon, Sean, qui a eu l’idée originale de « Origins », développé par les vétérans de la franchise David J. North et Gina Lucita Monreal, a joué le jeune Gibbs dans les flashbacks de « NCIS ».) Il pouvait supporter de se détendre un peu. Mais c’est peut-être là le point.