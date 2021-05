Critique de «  Nager jusqu’à ce que la mer devienne bleue  »: la Chine à travers les yeux des écrivains

Les films de Jia Zhangke, documentaires et fictifs, zooment sur les détails granulaires de la vie individuelle. En même temps, ce sont des chapitres de l’histoire unique et incroyablement compliquée de la transformation de la Chine au cours des décennies qui ont suivi la révolution de 1949. Jia, né en 1970, a tendance à habiter dans un passé récent et à revenir au Shanxi, la partie du nord de la Chine où il a grandi, mais il est également attentif aux continuités de l’histoire et de la géographie, aux liens entre les générations et des endroits.

Son dernier documentaire, «Nager jusqu’à ce que la mer devienne bleue», est intime et spécifique, composé principalement d’entretiens avec trois écrivains – Jia Pingwa, Yu Hua et Liang Hong – associés au Shanxi. Ils se remémorent leurs familles et leurs carrières, ainsi que leurs expériences parfois déchirantes, parfois exaltantes pendant le Grand bond en avant des années 1950, la Révolution culturelle des années 60 et 70, et les périodes ultérieures d’urbanisation et d’expansion capitaliste. Les collègues, voisins et membres de la famille, répertoriés comme «témoins» dans le générique de fin, apportent leurs propres anecdotes et idées. Le film est un portrait de groupe émouvant et aussi une pièce complexe et subtile de critique littéraire.