Critique de «  My Zoe  »: Drame familial provocateur de Julie Delpy

La cinéaste française Julie Delpy est toujours plus connue en tant qu’acteur, mais elle construit une filmographie variée et impressionnante en tant que scénariste et réalisatrice depuis le début du siècle. Sa nouvelle image, «My Zoe», dans laquelle elle joue également, est un drame domestique inhabituellement convaincant avec des oreilles pointues, un œil vif et jusqu’à un certain point, des dents acérées.

Delpy joue Isabelle, une généticienne vivant à Berlin avec sa jeune et adorable fille Zoe. Son ex-mari, James (Richard Armitage), semble une épine perpétuelle et arbitraire dans son flanc, l’aiguilletant constamment sur les jours de visite et la compétence des baby-sitters. Les querelles ne s’arrêtent pas lorsque la catastrophe frappe. Alors que leur fille subit une intervention chirurgicale pour soulager la pression sur son cerveau causée par un anévrisme, Isabelle et James se disputent au sujet de leur vie sexuelle conjugale.