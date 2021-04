Bien que ce film se déroule sur un lac suisse magnifique et placide, les événements à l’intérieur de la riche résidence Wegmeister-Gloor révèlent un réseau de relations enchevêtrées qui se transforme en drame drôle, «My Wonderful Wanda». Wanda (Agnieszka Grochowska) est une gardienne polonaise qui s’occupe du patriarche vieillissant de la maison, Josef (André Jung). Elle le baigne et le change, mais la nuit, elle couche avec lui pour de l’argent supplémentaire qu’elle économise pour les deux fils qui l’attendent en Pologne. Son visage de pierre ne trahit aucun signe de plaisir, mais Josef est clairement satisfait; au deuxième acte, Wanda est enceinte de son enfant.

«My Wonderful Wanda» de Bettina Oberli est, ironiquement, meilleur lorsque l’accent est mis sur Wanda, dont le bois reste illisible partout. Le casting de soutien fait le gros du travail: il y a Josef, le père d’une vivacité trompeuse, et les enfants, Gregi, le fils aviphile, aussi fasciné par Wanda que par les oiseaux, et Sophie, la fille impertinente et tendue. L’ancre émotionnelle du film est la matriarche, Elsa (Marthe Keller, qui mérite le plus le titre de «Wonderful»). Elsa semble être accueillante et généreuse mais joue dur avec Wanda sur l’argent.

Le film, écrit par Oberli et Cooky Ziesche, fait la satire des divisions de classe et de la xénophobie («le pôle» porte constamment une connotation péjorative ici), mais n’emporte jamais la satire assez loin pour être mémorable, stimulante ou autre chose que fantaisiste, comme Wanda et le Wegmeister -Les sols négocient l’avenir de l’enfant à naître. L’histoire souffre également de sa division en trois actes et un épilogue; il perd son élan émotionnel à chaque nouvelle section.

Non classé. En allemand et polonais, avec sous-titres. Durée: 1 heure 51 minutes.