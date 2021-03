Critique de «  My Salinger Year  »: écrivains fantômes

En effet, l’histoire de Joanna (Margaret Qualley), une ancienne étudiante livresque qui a trouvé ses marques à New York dans les années 1990, est si terriblement sans incident que vous commencez à vous demander pourquoi elle a jamais été jugée filmable. Poète en herbe, Joanna prend un emploi d’assistante à un agent littéraire à l’ancienne (Sigourney Weaver) dont la liste de clients favorise des auteurs aussi grinçants que les machines à écrire et les dictaphones qui alimentent son bureau.

Comme le prouve «My Salinger Year», réaliser un film à succès sur l’introspection est plus qu’un petit défi. Muette presque au point de s’effacer, cette adaptation molle des mémoires de Joanna Rakoff de 2014, écrite et réalisée par Philippe Falardeau, affirme seulement que ce qui pourrait fonctionner sur la page n’apparaît pas toujours à l’écran.

Chargée de gérer le courrier des fans le plus célèbre de l’agence, la solitaire JD Salinger, Joanna, vexée par la lettre type poussiéreuse qu’elle a été chargée d’utiliser, est émue pour faire fi des règles et personnaliser ses réponses. Imaginant les fans lui parlant directement, elle passe la plupart des jours dans sa tête, racontant ses pensées pendant que l’intrigue avance. Le soir, elle retourne dans un appartement à loyer modique de Brooklyn non gâtée où son petit ami narcissique (Douglas Booth) travaille sur son roman et dénigre son travail.

Incapable de faire le lien entre la vie personnelle sans but de Joanna et ses fantaisies épistolaires, «My Salinger Year» ne nous convainc jamais qu’elle sait écrire, ni même qu’elle se soucie particulièrement. Les yeux écarquillés et ingénu, le personnage est une ardoise vierge.

«Je voulais être extraordinaire», nous raconte-t-elle au début d’un film qui ne nous persuade que de son extraordinaire immaturité.

Mon année Salinger

