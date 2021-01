Critique de «  My Rembrandt  »: voir un maître néerlandais partout

Pour le documentaire «Mon Rembrandt», le réalisateur Oeke Hoogendijk rassemble un assortiment de propriétaires et d’experts Rembrandt dont les intérêts dans le maître néerlandais ont, pour différentes raisons, pris des dimensions légèrement obsessionnelles. Le duc de Buccleuch en Écosse parle du sujet de la «Vieille femme lisant» (1655) comme si elle était vivante («elle est la présence la plus puissante dans cette maison») et s’efforce de trouver l’angle de vue et l’éclairage idéaux pour le tableau dans une nouvelle pièce. L’investisseur milliardaire Thomas S.Kaplan, qui doit faire une pause pour compter le nombre de Rembrandts qu’il possède, se souvient en avoir embrassé un dès qu’il avait le droit légal de le faire.

Le concours entre le Louvre à Paris et le Rijksmuseum à Amsterdam pour acheter une paire de Rembrandt devient une question de vantardise nationale. Et Jan Six, marchand d’art et descendant de l’un des sujets les plus célèbres de Rembrandt, commence le film en pensant qu’il a trouvé un Rembrandt auparavant inconnu qui a été peint et tombe ensuite sur ce qu’il croit être un autre aux enchères.