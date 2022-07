Critique de “My Old School”: un imposteur au tableau d’honneur

« Qu’est-ce qu’une personne ? » C’est une question philosophique profonde et compliquée, posée par un homme du nom de Stefen lors d’une interview dans “My Old School”. Comme la plupart des autres personnes qui apparaissent devant la caméra dans ce documentaire rapide et glissant, Stefen a une personne en particulier en tête, un étudiant de la Bearsden Academy au début des années 90 connu de ses camarades de classe sous le nom de Brandon Lee. Stefen, qui est l’un des rares élèves noirs de Bearsden, une école située dans un quartier aisé de Glasgow, se souvient avec émotion de Brandon comme d’un ami qui l’a invité à des fêtes et l’a protégé des brimades racistes. D’autres anciens de Bearsden ont des souvenirs plus ambivalents, mais ils décrivent tous un jeune homme aux cheveux bouclés qui a impressionné ses professeurs, charmé ses pairs et voulait plus que tout devenir médecin.

Ils conviennent également que leur camarade de classe, qui s’est présenté en tant qu’élève de cinquième année (à peu près l’équivalent d’un collège) après la rentrée, peut sembler un peu étrange. Il avait l’air d’avoir plus de 16 ans – “il avait une vieille peau”, se souvient l’un d’eux – et faisait allusion à une histoire familiale mystérieuse et tragique. Il avait également une voiture et un penchant pour la musique pop des années 80, ce qui n’était pas typique chez les adolescents de Glasgow en 1993.