Critique de My Old Ass – comédie de passage à l’âge adulte qui prend du temps avec du cœur et de la profondeur | Films

EElliott, dix-huit ans (une star pétillante de Maisy Stella) est à l’aube de la prochaine étape de sa vie. Elle est sur le point de quitter sa maison et sa famille de « producteurs de canneberges de troisième génération » à Muskoka, en Ontario, et de se diriger vers la ville pour poursuivre ses études universitaires. Pour fêter cela, elle passe la nuit sur une île et emporte un tas de champignons avec ses meilleurs amis. Et c’est là que les choses deviennent bizarres. Les champis ouvrent une sorte de portail cosmique et Elliott reçoit la visite d’elle-même, âgée de 39 ans (Aubrey Plaza). Et le « vieux cul » d’Elliott a quelques conseils pour son jeune moi. C’est une prémisse amusante et idiote, mais même si l’humour stoner ne manque pas, le film est plus profond et considérablement plus satisfaisant que ce que les plaisanteries adolescentes cuites à la drogue pourraient initialement suggérer. Stella et Plaza sont à la hauteur d’un charisme crépitant, même si la ressemblance physique ne convainc pas entièrement. Ensemble, ils abordent la question lourde du film : après avoir entrevu le futur, dans quelle mesure décideriez-vous de changer le présent ?

Dans les cinémas britanniques et irlandais