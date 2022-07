Critique de “My Name Is Sara”: garder les secrets de près

Dans le drame de l’Holocauste “Je m’appelle Sara,” une fille juive se cache avec une famille d’agriculteurs ukrainiens et travaille comme nounou en échange de nourriture et d’un abri. Se faisant passer pour une gentille, Sara (Zuzanna Surowy), dit au fermier, Pavlo (Eryk Lubos), et à sa femme, Nadya (Michalina Olszanska), qu’elle s’appelle Manya et qu’elle s’est enfuie d’une vie familiale troublée. Pavlo et surtout Nadya semblent nourrir des soupçons sur son histoire et le manque de papiers. Nadya teste à plusieurs reprises Sara. Elle lui demande de se signer, nourrit son porc et l’appelle pour aider les garçons avec des prières chrétiennes – quelque chose que Sara, pour des raisons révélées plus tard, fait avec une relative facilité. Mais même si le ménage réchauffe légèrement Sara, le danger de découverte ne s’atténue pas pendant près de deux ans.

Le film illustre parfaitement comment Sara n’est jamais totalement en sécurité et comment la survie nécessite d’improviser encore et encore. L’antisémitisme est partout autour d’elle, même en dehors des occupants nazis. Lorsqu’elle découvre que Nadya a une liaison, l’équilibre entre l’influence et la loyauté devient encore plus compliqué.