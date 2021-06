Critique de « My Name Is Bulger »: une saga de Boston

Peu de sagas familiales étaient aussi prêtes à l’emploi pour Hollywood (« The Departed », « Black Mass ») que l’histoire des frères Bulger : William, un titan de la politique du Massachusetts et président d’université, et Whitey, un patron du crime et informateur du FBI.

« My Name Is Bulger » semble tenter d’exonérer William de culpabilité par association, mais, de manière presque amusante, le réalisateur, Brendan J. Byrne, ne peut s’empêcher d’étoffer le monde de Whitey.

Une biographie ensoleillée de William et de son ascension au Sénat de l’État est ponctuée par la minimisation de son implication avec Whitey par les enfants adultes et les frères et sœurs du clan Bulger animé. William tient la pièce dans des extraits de rôtis de petit-déjeuner et de conférences de presse, mais mon esprit est devenu vide après une question-réponse effrayante sur les shakedowns avec un associé affable de Whitey’s, Kevin Weeks: « Pour quoi vous donnaient-ils de l’argent? » « Pour leur vie !