Critique de «  My Darling Supermarket  »: Contes cosmiques de la caisse

Le réalisateur Tali Yankelevich aborde ce défi avec des résultats mitigés, passant rapidement entre les entretiens avec les employés et les images d’observation, capturées avec un flair expérimental, des nombreuses opérations par cœur du magasin.

Quelque part à São Paulo, au Brésil, il y a un supermarché qui semble terriblement familier. Il a des lumières fluorescentes blanches et des voies commerçantes sans fin. Chaque jour, il y a du pain à cuire et de la viande à moudre. C’est le genre de magasin que vous pourriez trouver n’importe où dans le monde. Pourtant, à la fin du documentaire léger mais curieusement étrange «My Darling Supermarket», cela pourrait aussi bien être sur Mars.

Yankelevich aperçoit parfois des vérités plus profondes de ses sujets, mais il est facile de se demander ce que ces portraits flous communiquent au-delà du fait évident que les employés des épiceries sont aussi des humains avec des personnalités! Pendant ce temps, les détails potentiellement intéressants et distinctifs de la culture brésilienne sont atténués par l’engagement du réalisateur en faveur de l’abstraction.

Mieux vaut tard que jamais, la poussée spirituelle du film devient claire dès le troisième acte. La symétrie frappante de la marchandise mise sur les tablettes et de la partition étrangement dissonante suppose un pouvoir rituel d’un autre monde lorsque nos sujets commencent à réfléchir sur la foi et la nature de l’existence. La caméra du directeur de la photographie Gustavo Almeida glisse dans le magasin comme un satellite dérivant à travers le cosmos interdimensionnel. Le temps d’un sort, je me suis souvenu de ce à quoi ressemblaient les supermarchés quand j’étais enfant: de vastes terrains de jeux extraterrestres.

Mon supermarché Darling

Non classé. En portugais, avec sous-titres Durée: 1 heure 20 minutes. Surveiller Cinéma virtuel du Film Forum.