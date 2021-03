Critique de ‘Moxie’: Rebelle avec une cause

Malgré une jeune distribution attrayante – Nico Hiraga, en tant qu’intérêt amoureux doux et respectueux de Vivian, se démarque – «Moxie» a besoin de moins de stéréotypes et d’infiniment plus de nuances. Les personnages sont souscrits et le scénario (de Tamara Chestna et Dylan Meyer) surchargé. Les problèmes des transgenres et des immigrants, ainsi que l’inégalité entre les sexes dans le sport, sont tous superficiellement vérifiés dans un complot qui suggère avec nostalgie qu’une brochure faite maison du siècle dernier est plus susceptible d’éveiller la conscience qu’une culture mur à mur de #MeToo.