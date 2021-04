L’attrait du jeu vidéo Mortal Kombat (et de son rival Coke-Pepsi Street Fighter) était de combiner les personnages dans différents smackdowns. Mais essayer de construire une intrigue qui les relie est un piège fatal. Le ringard « Mortal Kombat » (1995), du futur réalisateur de « Resident Evil » Paul WS Anderson, l’a prouvé, et maintenant il y a «Mortal Kombat» (2021), réalisé par Simon McQuoid, un film plus snazzier et légèrement plus cohérent qui présente une version moins accrocheuse de la chanson thème techno. (Le backbeat, comme le scénario, est parsemé de slogans du jeu: «Testez… votre puissance.»)

Le «Mortal Kombat» du XXIe siècle commence au Japon du XVIIe siècle, où un grand guerrier, Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada), est vaincu et sa femme et son fils tués. Il en est moins que prévu. Avancez vers le présent et Cole Young (Lewis Tan), un combattant en cage dont la tache de naissance révélatrice le destine à participer à un tournoi appelé Mortal Kombat. («Ils l’ont mal orthographié», observe-t-il.) Avant de représenter «Earthrealm» contre Outworld, «le plus brutal et le plus meurtrier de tous les royaumes», lui et ses camarades de même marque doivent découvrir leurs superpuissances intérieures.