Critique de ‘Morbius’: le film de vampire Krokmou Marvel de Jared Leto est maintenant sur Netflix

Après des années de retards, adaptation en bande dessinée Morbius a ouvert ses portes en avril – mais c’est aussi direct en vidéo que possible. Jared Leto joue le rôle d’un vampire boudeur et furtif dans une adaptation de bande dessinée exsangue et ennuyeuse chevauchant les queues de cheval de la centrale électrique du film Marvel (en particulier dans une situation désespérée scène post-générique de croisement multivers).

Morbius diffuse maintenant sur Netflixou vous pouvez l’obtenir en numérique, Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Leto joue Michael Morbius, un brillant scientifique affaibli par une maladie sanguine rare. S’habillant comme quelqu’un qui a lu trop de romans d’Anne Rice, il est convaincu qu’il peut se guérir lui-même et son compagnon d’infortune Milo (Matt Smith) en épissant leur ADN avec des chauves-souris vampires. La prochaine chose que vous savez, Morbius renaît en tant que surhumain à la peau d’homme avec une soif de trucs rouges, mis sur une trajectoire de collision avec son meilleur ami tout aussi assoiffé. Ce qui est une configuration acceptablement juteuse pour un film de vampire shlocky, mais il y a très peu dans Morbius pour faire battre le cœur, car l’histoire d’origine obligatoire dribble toutes les idées intéressantes et se dégonfle comme une goutte de plasma qui fuit.

Morbius n’est pas terrible. C’est juste vraiment, vraiment ennuyeux. Créé à l’origine dans les années 1970, le vampirique Michael Morbius est le dernier personnage des bandes dessinées Spider-Man de Marvel à apparaître dans son propre film, mais sans Spider-Man. Le sympathique webslinger de quartier de Tom Holland est en train de battre des records au box-office dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, un effort conjoint entre Sony et Marvel Studios, mais pour des raisons de droits, Sony doit faire cavalier seul pour Morbius et Venom. Le contraste est saisissant (sans jeu de mots, fans de Marvel). Venom au moins est un grand amusement stupide, grâce à la performance en sueur et engagée de Tom Hardy et à la folie sinistre de la double personnalité de son personnage. Morbius n’a rien de ce charme scandaleux de film B, ni d’horreur ou d’action palpitante. Et il semble n’y avoir presque aucun intérêt à créer des personnages attachants.

Morbius s’est particulièrement mal comporté à sa sortie car il a chuté à peu près au même moment que celui de Marvel Chevalier de la Lune sur Disney Plus et Doctor Strange dans le multivers de la folie dans les théâtres. Avec Oscar Isaac, Moon Knight a réussi à être drôle et effrayant en même temps, ancré par une performance principale extrêmement regardable et mélangeant des tons contrastés avec style et verve. Et Doctor Strange 2 a fait un bien meilleur travail en combinant le plaisir de la bande dessinée avec les frayeurs des films d’horreur. Même un campagne meme rigolote (qui a inspiré Sony à rééditer le film) n’a pu convaincre personne que c’était l’heure de Morbin.

Je ne dis pas que Marvel est le summum de l’art cinématographique. Mais par rapport à la véritable imagination montrée par les meilleurs films et émissions de télévision de Marvel, Morbius semble produit par le département des droits de Sony. Il y a suffisamment d’aperçus de style visuel ou de références à des films de vampires classiques pour vous faire penser que les cinéastes avaient de bonnes intentions, mais à un moment donné, le film semble avoir été mâché par un algorithme. Par exemple, l’un des nombreux récits du film est que Morbius a également inventé le sang synthétique et est donc capable de se débrouiller sans se régaler d’humains. Ce faux sang est une métaphore pratique de la relation du film avec l’univers cinématographique Marvel : ce n’est tout simplement pas la réalité.

Le vampire est un monstre durable et convaincant pour de nombreuses raisons effrayantes, mais Morbius ne peut même pas effrayer une horreur décente. Vous pouvez voir des empreintes digitales de studio partout dans la décision de narration de rendre tous les personnages mineurs vraiment odieux, de sorte que le public ne se soucie pas de se faire mordre. Des personnages comme Rude Mercenary, Agressively Possessive Bar Boyfriend et Rude Street Vendor méritent fondamentalement d’être tués, vous savez?

Sony



Après le faux départ de sa carrière hollywoodienne qui a été Terminateur : Genisys, Doctor Who et la star de The Crown, Matt Smith, apparaissent dans un autre blockbuster de franchise en herbe. Morbius fait suite à son virage follement charismatique dans Une nuit à Sohoet a devancé un rôle majeur dans La préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, donc on se souviendra sûrement d’un coup dur dans quelques années par ailleurs assez bonnes. Il est au moins la meilleure chose à Morbius, en grande partie parce qu’il semble être la seule personne à s’amuser.

Une fois que les manigances suceuses de sang ont commencé, Smith y va vraiment en tant que jeune homme troublé qui laisse les super pouvoirs lui monter à la tête, glissant même certains de ses mouvements de danse emblématiques (et faisant une blague sur le groupe indépendant The Stone Roses). Le problème, c’est que Milo existe à peine. Lorsqu’un personnage d’une histoire subit une transformation, vous devez savoir qui il était avant pour que la transformation engage vos émotions (ou même ait un sens). Alors qui était Milo avant les crocs ? Le film s’en fout. Il y a une première implication qu’il pourrait être un peu du côté criminel, mais ce n’est tout simplement plus jamais mentionné.

Pendant ce temps, après des virages caricaturaux en tant que Joker dans Suicide Squad et Gucci dans House of Gucci, vous pourriez entrer dans la vision de Jared Leto sur un vampire de bande dessinée qui s’attend au moins à un accident de voiture agréable. Mais il est assez sobre et n’est pas si mal. Leto parvient même à extraire une certaine angoisse de la culpabilité et des regrets de Morbius. Le problème, c’est qu’il est censé être le personnage principal et qu’il ne fait rien. Sans aucun objectif clair guidant l’histoire, Morbius s’estompe à l’arrière-plan au fur et à mesure que le film avance. Et à part Smith, personne d’autre ne prend sa place.

Le film ne se soucie d’aucun des personnages, gaspillant Jared Harris en tant que figure de mentor et Adria Arjona en tant que collègue scientifique / amoureuse. Rien de ce qu’ils font n’a vraiment d’importance, et vous savez exactement ce qui va leur arriver. Vous pourriez vous attendre à un drame ou à de l’excitation alors que les flics se rapprochent, mais la seule chose que les deux fédéraux qui poursuivent sont de se présenter sur les scènes de crime après que le sang a été drainé et de discuter de choses que nous connaissons déjà. Ainsi, toute la section centrale se dégonfle alors que les différents personnages de stock se cachent sans faire grand-chose, et la prochaine chose que vous savez, une scène de combat CG faiblement éclairée et sans inspiration s’avère être la fin.

Oh, et si vous pouvez vous donner la peine de rester, le fond est bel et bien gratté par un scène post-générique à peine cohérente ça pue le désespoir.

Il y a un bon film à faire sur un vampire gothique dans un monde de superpuissances de bande dessinée. Malheureusement, l’inoubliable Morbius n’est-ce pas.

