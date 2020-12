«Monster Hunter» – 80% de monstres, 20% de chasseur – prouve définitivement que ni les blessures béantes ni un perce-oreille blindé gargantuesque ne peuvent arrêter Milla Jovovich. Ayant accompagné le scénariste et réalisateur du film, Paul WS Anderson, à travers plusieurs chapitres de sa franchise «Resident Evil», Jovovich est bien préparé à classer ce dernier non-sens dérivé du jeu vidéo. L’ouverture seule est une huée et demie: un galion géant se soulevant et se heurtant à travers un désert secoué par la tempête, dirigé par un Ron Perlman à l’air inquiet et poursuivi sous le sable par le perce-oreille susmentionné. Quelqu’un a trop lu Frank Herbert.

La tempête de sable fait également échouer le lieutenant Artemis (Jovovich) et son unité de Rangers de l’armée dans cet univers parallèle, peuplé de créatures de style «Monde perdu» et du mystérieux chasseur (Tony Jaa). Lorsque son équipe succombe bruyamment aux trucs d’araignées des cavernes qui incubent leurs petits dans la peau humaine, Artemis décide de faire équipe avec Hunter et, eh bien, de faire quelque chose. Il ne parle pas anglais et le scénario ne parle pas de cohérence, donc leurs plans sont forcément vagues.