Critique de “ Mon histoire d’amour psychédélique ”: en fuite avec Timothy Leary

Pour provoquer la terreur dans un paranoïaque, il suffit d’invoquer deux acronymes: CIA et LSD Avec un troisième et un quatrième – OVNI et JFK – ce furent des ingrédients clés dans la soupe à l’alphabet de la théorie du complot pendant plus d’un demi-siècle. Mais. Tu ne avoir être un paranoïaque, parce que parfois des combinaisons et des schémas effrayants donnent des résultats horribles. La mini-série dirigée par Errol Morris en 2017, «Wormwood», dont «My Psychedelic Love Story» est une sorte de suite, est entrée dans les détails sur la CIA et le LSD. Cela a montré que l’organisation du manteau et du poignard et la drogue hallucinogène se sont rencontrées plus tôt que la plupart ne l’auraient deviné. Les premières expériences de l’agence avec l’acide ont culminé en 1952 avec la mort tragique et exaspérante du scientifique employé par la CIA Frank Olson, officiellement considérée comme un suicide. «Wormwood» a mélangé le style documentaire astucieux de Morris – un mélange d’interviews aiguës, d’images d’archives et de graphiques – avec des reconstitutions dramatiques pour suggérer qu’il pourrait s’agir d’un meurtre.

La mini-série a attiré l’attention de Joanna Harcourt-Smith, qui au début des années 70 était l’épouse et l’âme sœur psychique de Timothy Leary, le professeur de psychologie de Harvard devenu LSD Johnny Appleseed. Harcourt-Smith était en Afghanistan avec Leary, qui s’était évadé de prison aux États-Unis, lorsqu’il a été renvoyé aux États-Unis.

Lors d’un rassemblement ultérieur pour Leary, le poète et activiste Allen Ginsberg, dans une pièce intitulée «44 questions sur Timothy Leary», a demandé, sans un peu de colère, si Harcourt-Smith était un «provocateur sexuel de la CIA» qui avait piégé Leary. La question de Harcourt-Smith pour Morris est: «Étais-je?» «My Psychedelic Love Story» s’inspire également de ses mémoires de 2013 «Trébucher le Bardo avec Timothy Leary: My Psychedelic Love Story». Le récit que Morris et Harcourt-Smith racontent est exaltant, globe-trotter et rempli de personnages, y compris le banquier hongrois louche Arpad Plesch – qui a réussi à se faire le beau-grand-père et le beau-père d’Harcourt-Smith – et le guitariste des Rolling Stones Keith Richards. Les noms invraisemblables mais néanmoins réels tels que Donald Strange sont abandonnés. Si vous vous êtes déjà demandé: «Comment Thomas Pynchon trouve-t-il ce truc?» ce film vous assurera que le monde lui en remet une grande partie. Tout au long du film, Harcourt-Smith, une belle femme assise confortablement sur une causeuse aqua dans un salon aéré et aux tons de terre, raconte des histoires d’amour libre entrecoupées de souvenirs d’abus sexuels dans l’enfance. Elle se compare à Mata Hari (et Morris intercoupe fréquemment Greta Garbo, dans un film de 1931, la qualifiant de célèbre espion). Elle partage la sagesse de son éducation bohème avec des observations telles que “On ne peut jamais dire à quel point les gens riches sont riches.” Morris lui demande à bout portant: «Quand avez-vous réalisé pour la première fois que vous pouviez contrôler les hommes?» et elle prend la question au pied de la lettre. Mais son histoire révèle que l’idée de contrôle, telle que Morris la décrit, est fausse.