Critique de «Mon cœur ne peut pas battre à moins que vous ne le disiez» : lié par le sang

Le personnage principal Dwight (Patrick Fugit) dérive de scène en scène, enlevant sans enthousiasme des victimes pour nourrir son frère vampirique, Thomas (Owen Campbell). Pendant ce temps, leur sœur Jessie (Ingrid Sophie Schram), le soutien de famille, travaille sans relâche pour garder Thomas à l’abri du soleil et des regards indiscrets. Parce que nous sommes alignés sur le point de vue de Dwight – il obtient le plus de temps d’écran – le film sous-estime les efforts de Jessie, la présentant davantage comme la gardienne de ses frères que comme leur mère porteuse. Cela ressemble à un choix remarquable, étant donné que Jessie est le personnage féminin le plus important du film, à part une prostituée unidimensionnelle.

Dans « Mon cœur ne peut pas battre à moins que vous ne le lui disiez », le réalisateur Jonathan Cuartas s’associe à son frère, le directeur de la photographie Michael Cuartas, et à son père, le décorateur Rodrigo Cuartas, pour réaliser un film sur une famille de meurtriers. C’est peut-être un sombre fourrage pour un projet familial, mais le résultat est une méditation visuellement frappante sur l’obligation et la complicité.

Cela ne veut pas dire que Jessie est un ange, juste que son humanité mérite autant d’attention que sa rigidité. Jonathan Cuartas a déclaré dans un communiqué que « My Heart Can’t Beat » était inspiré par la mort de sa grand-mère dans un hospice, mais le film présente également une forte allégorie de la dépendance. Jessie et Dwight confondent tous les deux l’acte de permettre l’amour, modelant leur vie autour de Thomas et lui refusant l’agence dans le processus.

Dans une première scène, Jessie chante la ligne principale du film, des paroles de « I Am Controlled by Your Love » d’Helene Smith. Ces mots pourraient s’appliquer à n’importe quelle combinaison des trois frères et sœurs, car ils suffoquent tous dans un martyre mutuel. Après tout, Thomas n’est pas le vampire prédateur surpuissant auquel nous sommes habitués dans les films d’horreur. Peu importe la quantité de sang que Dwight et Jessie vont chercher, il dépérit lentement.

Mon coeur ne peut pas battre à moins que tu ne le dises

Non classé. En anglais et espagnol, avec sous-titres. Durée : 1h30. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.