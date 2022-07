Critique de “Mon âne, mon amant et moi”: Three’s a Crowd

“Mon âne, mon amant et moi” est encore une autre histoire sur une femme qui s’aventure dans la nature et se retrouve. Mais au crédit de la scénariste et réalisatrice Caroline Vignal, cette comédie française romantique discrète s’avère plus fringante et plus idiosyncratique que ne le suggère sa dépendance à ce trope de l’autonomisation féministe.

D’une part, il y a un âne qui est une sorte de coach de vie, beuglant à chaque fois qu’un homme particulièrement toxique s’approche.

Laure Calamy, de la série “Call My Agent!”, incarne Antoinette, une institutrice téméraire et désespérément romantique, que l’on voit d’abord mener ses élèves dans une performance collective étrangement engagée. Ils chantent une ballade d’amour et, à l’insu des enfants et (de la plupart) des membres du public, le numéro se double d’une sérénade secrète pour l’amant d’Antoinette, Vladimir (Benjamin Lavernhe), le père marié d’un de ses élèves.