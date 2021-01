L’ancien directeur du FBI James Comey décrit l’obsession de J. Edgar Hoover pour King, et sa campagne troublante pour le discréditer, comme «la partie la plus sombre de l’histoire du bureau». Déterminé à découvrir l’influence communiste au sein du mouvement des droits civiques, la surveillance du FBI a révélé un fait plus salace – que King était infidèle à sa femme, Coretta Scott King, une divulgation que Hoover a cherché à utiliser comme levier contre lui.

Des informations supplémentaires sur l’espionnage de King par le FBI ont été publiées dans un document publié en 2017. La nature laide de ce harcèlement comprenait des lettres menaçant de le dénoncer et l’exhortant à se suicider. Comme le note un historien, l’objectif plus large de Hoover était d’entraver le mouvement que King dirigeait en «détruisant sa figure de proue», une mission qui prit une plus grande urgence aux yeux de Hoover après que King eut reçu le prix Nobel de la paix.

Pollard explore la relation compliquée entre King et le président Lyndon Johnson, qui étaient des alliés dans la défense des droits civils avant que Johnson ne se moque de King lorsqu’il a pris une position de principe contre la guerre du Vietnam.

L’ancien assistant de King et maire d’Atlanta, Andrew Young, se souvient que la direction du mouvement « supposait que les salles étaient sur écoute », mais ils ne pouvaient pas prévoir dans quelle mesure le FBI employait des informateurs rémunérés pour les espionner.