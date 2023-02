Critique de “Mixtape Trilogy”: une musique puissante, mais un film moins puissant

Au début du documentaire « Mixtape Trilogy : Stories of the Power of Music », réalisé par Kathleen Ermitage, le compositeur et pianiste Vijay Iyer, s’efforçant de décrire le pouvoir de la musique, déclare : « Je ne veux pas dire « magique », mais je fais.” Ce film, d’échelle relativement modeste mais d’ambition large, propose trois histoires de créateurs de musique et de passionnés.

C’est un sac mélangé, alternant homélie conventionnelle avec une analyse authentique et substantielle. Les aventures de Dylan Yellowlees en tant que superfan d’Indigo Girls, qui ont inspiré non seulement son propre coming out en tant que gay, mais l’ont amenée à embrasser l’activisme, en travaillant pour le National Center for Transgender Equality, sont édifiantes. Néanmoins, la section dans laquelle Amy Ray et Emily Sailers, d’Indigo Girls, décomposent à la fois le développement musical et verbal de « Go », la chanson préférée de Yellowlees, est plus charnue.