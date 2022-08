Critique de ‘Mija’ : Frapper les notes

Tourné en vérité, et incluant l’utilisation de séquences de caméscopes de la famille de Doris, le film suit Doris alors qu’elle travaille dans les coulisses avec ses auteurs-compositeurs-interprètes de la génération Z (Cuco et plus tard, Jacks Haupt) tout en aidant ses parents à naviguer dans le vert processus de carte. Castro privilégie les silhouettes rapprochées de ses sujets associées à l’utilisation parcimonieuse de la voix off de type confession de Doris qui sonne juste au-dessus d’un murmure. Et quand nous entendons finalement Doris chanter de ses propres profondeurs considérables, nous savons qu’elle aussi est une star.

Les sous-titres de “Mija” sont lâches – certains espagnols et spanglish sont traduits, d’autres non. Un choix subtil qui pourrait indiquer que Castro, tout comme Doris et les chansons de ses artistes, prend la décision de renoncer aux virgules explicatives et de simplement laisser respirer les parties ineffables et intraduisibles de leur histoire.

Tout cela s’ajoute à un regard immersif et profondément empathique sur ce que cela signifie pour les Américains de première génération comme Doris et Jacks de réclamer le droit de poursuivre des rêves imprévisibles. Avec tous les sacrifices familiaux faits pour leur forger une vie en Amérique, on pourrait dire que c’était le point : comment ne pourraient-ils pas ?

mija

Non classé. Durée : 1h25. Dans les théâtres.