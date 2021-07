Critique de «Midnight in the Switchgrass»: sordide et dérivé

“Minuit dans le Switchgrass” est le premier long métrage réalisé par Randall Emmett, dont la marque de fabrique en tant que producteur — selon un aperçu de carrière tentaculaire dans le magazine New York plus tôt cette année – a été une série de films à petit budget mettant en vedette des acteurs trompeurs comme Bruce Willis. « Switchgrass » est supérieur à ces productions Emmett (« Reprisal », « Survive the Night »), mais cette barre est au sol, ou même en dessous – enterrée sous le switchgrass, si vous voulez.

L’identité du meurtrier n’est pas un mystère pour nous : arracher « Le silence des agneaux » (jusqu’à un faux culminant dans lequel Emmett induit les téléspectateurs en erreur sur quel personnage se trouve à quelle porte), le film se recoupe entre l’enquête et le tueur (Lukas Haas), un camionneur et père de famille menant une double vie, pour le suivre alors qu’il kidnappe une adolescente de 16 ans (Caitlin Carmichael). L’atmosphère est complètement louche sans être distinctive, et tout dans le film – les lectures de lignes sans émotion, les histoires à moitié cuites – dégage une fonctionnalité laconique. De toute évidence, personne n’a même pris la peine de relire le texte à l’écran. Mais « Midnight in the Switchgrass » atteint son seul objectif apparent : être un film qui existe.

Minuit dans le Switchgrass

Classé R. Violence et thèmes inquiétants. Durée : 1 heure 39 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur FandangoMaintenant, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.