Escher aurait déclaré qu’il rêvait souvent de faire un film, bien qu’il ajoute: «J’ennuierais très certainement les gens avec ça.» La question de savoir si quelqu’un d’autre, y compris Escher, aurait fait un travail plus engageant est discutable, mais ce film, réalisé par Robin Lutz, n’offre qu’un regard satisfaisant par intermittence sur ses intérêts et ses méthodes. N’appelez pas cela de l’art; Escher sentit que sa production oscilla entre l’art et les mathématiques.

Fournissant une certaine orientation pour le travail désorientant du graveur néerlandais MC Escher (1898-1972), le documentaire «MC Escher: Journey to Infinity» s’inspire des écrits d’Escher, qu’il utilise comme narration. (La voix off de Stephen Fry applique une grandeur injustifiée à ces réflexions effacées.)

Le film est le plus fort lorsqu’il utilise l’animation pour illustrer les idées d’Escher, comme lorsqu’il déplie les courbes d’une lithographie pour montrer plus clairement ce qu’il dépeint: un homme dans une galerie regardant une image de la scène même dans laquelle il se trouve, une perspective répétée à l’infini. Nous apprenons comment Escher a appliqué des idées des mosaïques de l’Alhambra en Espagne aux images du monde naturel. Il décrit la pensée associative – son esprit sautant d’un hexagone à un nid d’abeille à une abeille – qui a inspiré son sujet et dit qu’il ressent une parenté avec l’utilisation par Bach de la répétition et de la variation.

Les images actuelles des sites discutés et les entretiens avec les fils d’Escher sont plus superficiels, tout comme le commentaire du rocker folk admiratif Graham Nash. Escher n’a apparemment pas compris pourquoi son travail «cérébral et rationalisé» a trouvé grâce à la contre-culture en roue libre des années 1960 – qui était, à sa manière bienheureuse, également concernée par l’infini.

MC Escher: Voyage vers l’infini

Non classé. En anglais, néerlandais, italien et allemand, avec sous-titres. Durée: 1 heure 21 minutes. Dans les théâtres et sur cinémas virtuels. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.