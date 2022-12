Critique de « Matilda the Musical » de Roald Dahl : les jeunes en révolte

L’amertume n’a jamais été aussi douce que dans “Matilda the Musical” de Roald Dahl, une secousse de bonbons acidulés garantis pour vous faire sourire. Roald Dahl avait 72 ans lorsqu’il a publié son histoire d’une fille génie de la télékinésie qui se venge d’un directeur d’école qui lance des coups de feu aux enfants par la fenêtre de la classe. Le roman était la juste récompense de Dahl pour sa propre éducation dans un internat britannique où les instructeurs battaient librement les élèves et glissaient des éclats de savon dans la bouche des garçons la nuit s’ils ronflaient.

Son écriture a toujours brûlé avec un sentiment d’injustice juvénile, et parmi les nombreuses décisions intelligentes que le réalisateur Matthew Warchus et l’écrivain Dennis Kelly ont prises en adaptant “Matilda” pour la scène, et maintenant à l’écran, réinvente leur personnage principal, joué avec empathie férocité d’Alisha Weir, en tant que proto-Dahl elle-même, une enfant brillante débordant d’histoires qui visent les adultes qui tentent de marcher sur son intelligence. Lorsque Weir, qui n’avait que 11 ans lorsqu’elle a tourné le film, plisse ses yeux bleus et chante : « Parfois, il faut être un peu méchant », vous pensez qu’elle est capable de conquérir tous ceux qui lui bloquent le chemin.

Les parents de Matilda (Stephen Graham et Andrea Riseborough) sont des idiots et des tricheurs. La devise de son école est “Bambinatum est magitum” – “Les enfants sont des asticots” – et sa directrice, Agatha Trunchbull (une emmerdeuse Emma Thompson), est le type de monstre qui se fait d’abord introduire les poils du menton, la caméra puis la pointe des pieds vers l’arrière pour admirer ses capillaires brisés et sa robe olive terne, rembourrée aux épaules et à la poitrine jusqu’à ce qu’elle ressemble à un tank. “Discipline! Discipline! Pour les enfants qui n’écoutent pas ! Trunchbull chante dans un porte-voix tout en forçant ses charges à travers un parcours d’obstacles boueux jonché de barbelés et d’explosifs. Les seuls moments de gentillesse intergénérationnelle viennent d’une enseignante (Lashana Lynch), trop tremblante pour tenir tête à son patron, et d’une bibliothécaire itinérante (Sindhu Vee), qui permet à Matilda de tourner des fictions au lieu de lui confier son peurs.