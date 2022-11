Critique de “Master of Light”: Reconstruire à travers Rembrandt

Dans le documentaire “Master of Light”, Georges Anthony Morton se souvient d’une éducation difficile à Kansas City, Mo. “S’il y avait une droguerie de quartier, c’était là que nous vivions”, dit-il. Sa mère en difficulté, Tela, l’a eu à 15 ans. Mais Morton dit qu’il « s’est toujours échappé grâce à l’art » et que les enseignants ont reconnu son potentiel et encouragé son talent. Sa chance de devenir artiste professionnel a été reportée : il a passé ses 20 ans en prison pour une condamnation pour drogue. Pourtant, il peint pendant son incarcération. Une fois libéré, il s’entraîna à Succursale américaine de l’Académie des beaux-arts de Florence. Il dit qu’il a un sentiment de culpabilité de survivant.

Ce documentaire, de la cinéaste néerlandaise Rosa Ruth Boesten, qui partage un générique de “film de” avec Morton, le suit dans la poursuite de sa carrière de peintre, s’inspirant notamment de Rembrandt et de l’art égyptien. Il s’efforce d’être un bon père pour sa fille, Nuri, et de maintenir une relation avec sa partenaire, Ashley, qui, dit-il, n’a pas été “exactement élevée pour être la partenaire de quelqu’un qui a passé du temps en prison”. Il assiste à une thérapie devant la caméra. Et tout au long, il navigue dans sa relation compliquée avec Tela.