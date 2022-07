À la fin des années 1960, Camillo Bellocchio a confié à son frère jumeau, Marco, qu’il était mécontent de la façon dont sa vie se déroulait. Marco, déjà cinéaste bien connu et gauchiste engagé, conseille à Camillo, qui dirigeait un gymnase, de se lancer dans la politique radicale et de se consoler dans « l’optimisme historique » du prolétariat révolutionnaire. Camillo doutait que son angoisse puisse être guérie par un engagement politique. « Marx peut attendre », dit-il à son frère. Peu de temps après, Camillo s’est suicidé. Il avait 29 ans. Une version fictive de cette conversation se produit dans le film de 1982 de Marco Bellocchio “Les yeux, la bouche”. Le clip pertinent, ainsi que d’autres fragments de l’œuvre du réalisateur, est inséré dans son nouveau documentaire, “Marx peut attendre”, un film déchirant et tendre qui sera un visionnement essentiel pour les fans de Bellocchio. Mais même pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire personnelle et nationale qu’il a explorée dans plus de 20 films, “Marx peut attendre” peut se suffire à lui-même. C’est une histoire compliquée et douloureuse, racontée avec humanité et sensibilité.

Marco et Camillo étaient les plus jeunes de huit enfants nés dans une famille bourgeoise de la petite ville de Piacenza, dans le nord de l’Italie. En 2016, Marco, l’un des cinq frères et sœurs survivants, s’est réuni avec ses frères et sœurs et leurs conjoints et enfants pour une réunion dans leur ville natale. Filmé sur plusieurs années, “Marx peut attendre” commence par des toasts et des discussions à table, puis gravite vers le trou noir de la mort de Camillo, éclairant ainsi l’héritage d’une famille difficile et fascinante.