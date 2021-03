Dans ce documentaire, réalisé par Selina Miles, Cooper et ses associés nous emmènent à travers sa carrière , d’un passage dans le Peace Corps en Thaïlande à son travail de capture de scènes de rue pour le New York Post. Aujourd’hui âgée de 70 ans, Cooper travaille toujours et Miles la suit alors qu’elle cherche à documenter un quartier du sud-ouest de Baltimore, sa ville natale. (Dans le genre d’interaction entre le sujet et l’équipe de tournage que «Martha: A Picture Story» aurait pu utiliser davantage, Cooper demande à un moment donné que la caméra soit éteinte – elle doit d’abord gagner la confiance de ses sujets.)

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy