Critique de “Mars One”: l’espoir à l’horizon

Le réalisateur brésilien Gabriel Martins a tourné son drame familial aux yeux tendres “Mars One” en 2018, peu après l’élection de Jair Bolsonaro. Martins avait l’intention de présenter le projet de colonisation spatiale d’un milliard de dollars comme un symbole d’espoir. Depuis, elle a fait faillite, et la désillusion ne fait qu’approfondir ce film sur la lutte pour se sentir satisfait sur terre.

Deivinho (Cícero Lucas), un enfant de la classe ouvrière de la périphérie de Belo Horizonte, aspire à rejoindre la mission Mars One. Son père, Wellington (Carlos Francisco), un ouvrier d’entretien, est sur un plan plus lucratif pour transformer son fils crevette en une star du football. La sœur de Deivinho, Eunice (Camilla Damião), espère s’offrir un appartement avec sa petite amie (Ana Hilário), tandis que sa mère, Tércia (Rejane Faria), une femme de ménage, veut juste une bonne nuit de sommeil après une alerte à la bombe que ses proches saluer comme une blague. Bien que les membres de la famille se soutiennent les uns les autres, le directeur de la photographie Leonardo Feliciano préfère les filmer isolément, souvent de dos alors qu’ils regardent l’horizon. (Ils passent plus de temps à regarder la ville que les étoiles.)