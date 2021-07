Pour Quentin Dupieux, l’écrivain et réalisateur français derrière « Rubber » (à propos d’un pneu meurtrier) et « Deerskin » (à propos d’un homme possédé par une veste en cuir magique), les objets les plus aléatoires et les plus banals sont la cause d’une intrigue fantastiquement dérangée. Et non, ces choses ne regorgent pas de couches de signification symbolique. C’est leur simplicité terre-à-terre qui les rend si ridicules, nous invitant à les regarder avec une incrédulité chatouillée et la mâchoire molle.

Entrez une mouche géante.

Dans « Mandibles », deux clochards de la plage gardent un énorme insecte aux yeux de soucoupe, ce qui pourrait être plutôt mignon s’il n’était pas aussi capable de manger de petits mammifères. Au-delà du facteur kafkaïen, le dernier de Dupieux est aussi sa plus mousseuse, une comédie bromantique ensoleillée et à l’écoute de tiki sur des mecs avec une taille de cerveau comparable à celle de leur quartier.