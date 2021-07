Le capitaine de police, en rendez-vous avec une traductrice de son service, tente de la complimenter d’un constat sur son caractère « paradoxal ». Elle semble si petite et fragile, et pourtant elle possède une confiance en elle si extraordinaire ! Le pauvre gars, qui s’appelle Philippe, ne sait pas à qui il parle. Pas dans l’univers fictif de « Mama Weed », dans lequel la traductrice, Patience Portefeux, s’avère être une sorte de cerveau criminel. Et certainement pas dans le monde que le reste d’entre nous habitons. Patience est joué par Isabelle Huppert, qui a ce paradoxe imprimé sur sa carte de visite. La perspicacité de Philippe est si ridiculement évidente qu’elle accuse le réalisateur, Jean-Paul Salomé, de manque d’imagination. La liste des charges retenues contre ce café au lait liquide d’un crime câlin est longue – stéréotypes ethniques ennuyeux, clichés de films de flics, rythme maladroit, un complot laborieux – mais la transgression principale est qu’il gaspille le temps et le talent de l’un des acteurs de cinéma de notre temps. Le savoir-faire et l’énergie d’Huppert sont irréprochables (Hippolyte Girardot, qui joue Philippe, est plutôt bon aussi), mais le scénario et la mise en scène la minent à chaque tournant.

Patience, l’enfant d’une mère juive (Liliane Rovère, la bien-aimée Arlette de « Call My Agent ») et un père algérien disparu depuis longtemps, travaille pour la police parisienne en traduisant des écoutes téléphoniques et des interrogatoires de sujets arabophones. Une grosse cargaison de haschich arrive du Maroc, et lorsqu’elle apprend que la gardienne de sa mère (Farida Ouchani) a un fils qui est impliqué dans le trafic, elle utilise ses compétences linguistiques et sa perspicacité innée pour détourner la cargaison et sauver les jeunes homme d’une peine de prison grave.

En possession soudaine de 700 kilos de contrebande, Patience décide de la décharger. Une veuve avec deux filles, des soucis d’argent constants et une vague histoire familiale de la pègre ainsi que des liens avec les forces de l’ordre, elle a à la fois le motif et les ressources pour devenir, au moins temporairement, un baron de la drogue – ou queenpin, selon le cas. . Elle adopte le personnage d’une matriarche nord-africaine impatiente et entreprenante – Mama Weed (« la daronne » en français) – mettant un hijab, des bijoux criards et un rouge à lèvres épais et s’adjoignant les services de Scotch (Rachid Guellaz) et Chocapic (Mourad Boudaoud) , une paire de petites minuteries maladroites. Elle conclut également une alliance avec Madame Fo (Jade Nadja Nguyen), la matriarche à l’esprit criminel et voyante de l’immeuble où Patience est pratiquement la seule résidente non chinoise. Alors que les propriétaires légitimes du hasch se rapprochent, avec Philippe et ses collègues, le film accélère simultanément vers le mélodrame, la farce et le shoot-em-up sans arriver à quelque chose d’intéressant. Il y a beaucoup de films moyens que Huppert rachète avec sa présence, mais c’est juste un mauvais dans lequel elle se trouve. Maman Weed

Non classé. En français, arabe et yiddish, avec sous-titres. Durée : 1 heure 44 minutes. Dans les théâtres.