La vitrine pour deux personnes présente Washington (la moitié du titre Malcolm) en tant que réalisateur, rentrant chez lui après une première de son premier film avec sa petite amie glamour, Marie de Zendaya. Alors qu’il exulte et se moque tour à tour de la critique de cinéma «la fille blanche» au LA Times, elle est maussade et en colère, pour des raisons qui seront progressivement (très progressivement) expliquées.

Levinson et Zendaya collaboraient déjà sur la série HBO « Euphoria » lorsque Covid-19 a frappé, et l’idée de tourner secrètement un film dans une maison isolée a surgi, comme l’a rapporté Deadline. Filmé dans un noir et blanc saisissant, la structure principalement liée à la maison a la texture inévitable d’une pièce de théâtre, même si les personnages s’aventurent occasionnellement à l’extérieur sur le terrain rustique.

Malcolm passe beaucoup de temps à parler de la nature de l’art et à faire référence aux grands réalisateurs du passé, déplorant l’impulsion de presser les films dans des boîtes identifiables. Pourtant, le cinéaste et le film qui me viennent le plus à l’esprit ne sont pas mentionnés: « Stardust Memories » de Woody Allen, un autre portrait en noir et blanc d’un auteur angoissé et un exercice antérieur de ce genre d’indulgence envers soi-même.

Les personnages se battent amèrement – déchaînant de longs monologues, le plus impressionnant à bout de souffle étant la diatribe de Malcolm à propos d’une première critique – se compensent presque par épuisement, puis discutent brusquement encore. De même, Marie peut passer de la louange du travail de Malcolm à la déchirure à tout moment.