Film de duels monologues et de doléances concurrentes, «Malcolm & Marie» de Sam Levinson nous emprisonne dans la location de luxe et la relation dysfonctionnelle de deux personnes extrêmement privilégiées et farouchement impliquées.

L’ambiance est si terriblement combative que l’exaltation et la grâce de la scène d’ouverture se sentent comme une promesse non tenue. Alors que les rythmes dorés de « Down and Out in New York City » de James Brown inondent la bande originale, Malcolm (John David Washington), un cinéaste étoile montante, danse avec exubérance dans son salon. Lui et sa petite amie, Marie (Zendaya), viennent de rentrer d’une première réussie, et il est très apprécié et sa propre virtuosité.

Son paon, cependant, irrite Marie, qui se dirige vers la salle de bain en boude. Ancienne toxicomane dont les expériences exténuantes ont inspiré le film de Malcolm, Marie est sur le point de décharger une mine de ressentiments sur son partenaire sans méfiance. Mais d’abord, elle devra l’écouter, sa joie s’est évaporée, se plaindre des critiques qui le définissent par sa noirceur – une répugnance justifiée à la catégorisation qui ne l’empêche pas, plus tard dans le film, de choisir une femme Los Critique du Angeles Times pour un mépris particulier.

Cette diatribe, une tirade de presque 10 minutes contre les insuffisances de la critique cinématographique, n’est pas le point le plus bas du film, mais seulement le plus épuisant. (Dans le scénario de Levinson, les problèmes relationnels du couple sont constamment en concurrence avec les gémissements liés à l’industrie.) Malcolm peut ou non être un mégaphone pour les reproches personnels de son réalisateur, mais Washington, un artiste charismatiquement intense et souple, est mal servi par des discours qui avoir la cadence et le calcul des exercices de théâtre.