« Maika : la fille d’une autre galaxie », du réalisateur vietnamien Ham Tran, est un film d’aventure pour enfants sur un garçon solitaire, Hung (Phu Truong Lai), qui rencontre un extraterrestre gazouillant (Diep Anh Chu) et a rapidement des ennuis. C’est essentiellement « ET » avec une touche plus bâclée et plus loufoque, et il se déroule dans le Vietnam urbain par opposition à un quartier endormi de Californie.

Il n’y a pas vraiment grand-chose à mâcher pour les adultes non plus. « Maika » est une affaire agressive réservée aux enfants – les pets et les cris s’en assurent.