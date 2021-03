L’émission commence en beauté, alors que Hazel Green de Milioti s’échappe du complexe de l’ère spatiale qu’elle occupe avec Byron Gogol (Billy Magnussen), le milliardaire visionnaire fondateur d’une société de technologie appelée (quoi d’autre?) Gogol. Byron, il s’avère, a fait de Hazel le cobaye du dernier produit de la société, une innovation appelée Made for Love, qui utilise des micropuces implantées pour produire « des identités mélangées. Pure union », avec la perte d’autonomie inquiétante que cela implique.

Le vol de Hazel l’emmène chez son père excentrique (Ray Romano), qui est dans sa propre version d’une relation tordue avec un compagnon artificiel. L’accent est mis sur Hazel et ses efforts pour gagner son indépendance, rendus plus difficiles par le fait que Byron – grâce à sa création – est capable de suivre ses mouvements.

Après des rôles dans « How I Met Your Mother » et « Palm Springs », Milioti a semblé sur le point de sortir en grand, et ce véhicule est bien adapté pour capitaliser sur ses regards écarquillés, étant donné l’absurdité de la situation de Hazel. Le ton, d’ailleurs, est assez proche de « The Flight Attendant » de HBO Max, une autre série avec un rôle principal féminin plongé dans un péril sérialisé, et jusqu’à présent l’une des productions les plus complètes du service de streaming.

Quant à la façon dont Hazel et Byron se sont rencontrés, cela se produit progressivement via une série de flashbacks (désormais un appareil surutilisé), retraçant les origines de la relation et les douleurs d’inconfort qui ont commencé à émerger avant même de se familiariser avec ses bizarreries uniques de riche. , comme prendre une baignade matinale avec son dauphin.