«Ma Rainey’s Black Bottom», la pièce de 1984 de Wilson sur une session d’enregistrement à Chicago dans les années 1920, dramatise et exprime à la fois cette dualité. Les absurdités et les frustrations abondent, et l’ombre mortelle et écrasante du racisme américain tombe sur les musiciens et leurs instruments. Les maux spécifiques et multiples de la répression du sud de Jim Crow et de l’exploitation économique du nord sont inévitables. Les membres du groupe de Ma échangent des histoires de lynchage, d’agression et d’humiliation, et Ma se bat avec le propriétaire blanc du label (Jonny Coyne). À la fin de la pièce – une heure et demie rapide dans l’adaptation à l’écran de George C. Wolfe – un homme est mort et un autre a vu toutes ses perspectives s’évaporer.

Albert Murray, le grand philosophe du blues du XXe siècle , mettez la question de manière plus abstraite. L’art des pratiquants de la musique, écrit-il, consiste à «confronter, reconnaître et combattre les absurdités infernales et les frustrations toujours imminentes inhérentes à la nature de toute existence. en jouant avec les possibilités qui sont également là.«

Mais le sens du jeu et de la possibilité, la joie et la discipline de l’art sont aussi, avec insistance, Là. Là dans la grande voix de Ma et son charisme brûlant et lent. Là dans le swing serré des joueurs derrière elle – Cutler (Colman Domingo) au trombone; Toledo (Glynn Turman) au piano; Slow Drag (Michael Potts) à la basse; et un parvenu ambitieux nommé Levee (Chadwick Boseman) sur cornet. Là dans les voix et les personnalités des acteurs: l’esprit graveleux de Turman; Le baryton avonculaire de Domingo; Le vif-argent de Boseman; Les cuivres de Davis. Et Là surtout dans la musique singulière de la langue de Wilson, véhicule de diffusion d’une poésie vernaculaire aussi durable et adaptable que le blues lui-même.

C’est aussi définitif car il sera désormais difficile d’imaginer un Ma Rainey autre que Davis, ou un Levee à comparer avec Boseman. Le reste de la distribution est également de premier ordre, mais ces deux-là portent le thème le plus charnu et le plus compliqué de la pièce et jouent son antagonisme central. Chaque personnage est un artiste ambitieux et inventif, et leur incapacité à s’harmoniser crée une nuance de tragédie qui devient de plus en plus insistante à mesure que la journée avance.

Ma, qui arrive tard dans l’atelier, flanquée de son neveu, Sylvester (Dusan Brown), et de sa jeune petite amie, Dussie Mae (Taylour Paige), peut ressembler à une caricature de l’artiste «difficile». Elle insiste pour que Sylvester, qui bégaie, enregistre l’introduction parlée de sa chanson signature. Elle réclame trois bouteilles de Coca-Cola («glacé») avant de chanter une autre note, et réprimande continuellement son manager blanc nerveux (Jeremy Shamos). Mais ce comportement n’est pas le résultat d’un ego ou d’un caprice. C’est le meilleur moyen qu’elle a trouvé pour protéger la valeur de son cadeau, qui, une fois qu’il deviendra une marchandise – un record – enrichira quelqu’un d’autre. La bonne affaire qu’elle mène est la meilleure affaire qu’elle puisse obtenir.

Elle représente également la vieille école – une star établie qui travaille dans un style méridional que Levee pense être en retard. Une partie de l’histoire intégrée dans la pièce est l’histoire de la grande migration des sudistes noirs vers les villes industrielles du Nord, et Levee soupçonne que sa flotte, son approche légère du blues plaira aux goûts des migrants, et également passer aux acheteurs de disques blancs. Il incarne également un autre type de tempérament artistique – arrogant, impulsif, penchant vers l’autodestruction. Il se dispute avec les autres musiciens, refusant d’écouter quand ils essaient de lui parler. Il séduit Dussie Mae, une carrière risquée pour le moins. C’est un jeune homme pressé, désireux d’encaisser les chèques avant qu’ils ne soient écrits.

Bien sûr, il est difficile de regarder Levee – de s’émerveiller du dynamisme maigre et affamé de Boseman – sans ressentir un choc et un chagrin renouvelés à la mort de Boseman plus tôt cette année. Et si «Ma Rainey’s Black Bottom» existe depuis longtemps et perdurera dans les archives, l’algorithme et la mémoire collective, il y a quelque chose de particulièrement poignant à le rencontrer maintenant.

Non pas parce que c’est opportun d’une manière évidente ou littérale – l’argument de l’œuvre de Wilson est que le temps de compter avec le racisme est toujours maintenant, parce que la vie des Noirs a toujours compté – mais à cause de certaines résonances émotionnelles inattendues. Le texte de Wilson est une étude dans la persévérance, mais il est hanté par la perte, et la rencontrer à la fin de 2020, c’est ressentir le poids des absences accumulées.

Certains sont permanents et tragiques, comme perdre Boseman à 43 ans seulement. D’autres sont, nous l’espérons, temporaires. Il s’agit d’un rendu d’une œuvre écrite pour la scène qui commence par un concert – un spectacle en sueur et sensuel du blues en action. C’est aussi un film que vous rencontrerez très probablement dans votre salon ou sur votre ordinateur portable, ce qui confond encore plus une énigme d’identité inévitable. Doit-on appeler cela le théâtre, le cinéma ou la télévision – ou un hybride parfois gracieux, parfois maladroit des trois?

Peut-être que la question n’a pas d’importance, ou peut-être qu’elle aura plus d’importance une fois que nous retrouverons nos repères critiques et que les théâtres et les boîtes de nuit se rempliront à nouveau. Mais pour le moment, «Ma Rainey’s Black Bottom» est un rappel puissant et piquant de la nécessité de l’art, de ses coûts parfois terribles et de la préciosité des gens, vivants et morts, avec qui nous le partageons. «Les bleus vous aident à vous lever le matin», dit Ma. « Vous vous levez en sachant que vous n’êtes pas seul. »

Classé R. Durée: 1 heure 34 minutes. Regardez sur Netflix.